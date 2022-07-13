駁吳宗憲指獅子座強勢！吳姍儒曝夫妻相處：這件事會爆炸
Sandy吳姍儒今（13）日出席東京頂級餅乾YOKU MOKU旗艦店開幕活動，甜洩與老公「王先生」的夫妻相處之道，透露小倆口生活其實蠻和睦，反駁爸爸吳宗憲指她「獅子座強勢」之說。但Sandy害羞招認，自己唯獨只有「吃」不能忍，自曝通常喊完「好餓喔」，然後下一秒就會爆炸。
吳姍儒透露夫妻兩人的相處之道，是有話就盡量說，會直接說出「你剛那樣子我不喜歡」，而對方也會回應「喔好好～下次知道了」，反駁爸爸吳宗憲指她「獅子座強勢」之說，還開玩笑反問大家「吳宗憲的話你怎麼會信呢」，笑稱爸爸現在在她心中，「有點中二」。
而且Sandy透露和老公間的相處其實蠻簡單的，都喜歡吃，或者出去走走、曬太陽，她還笑著自嘲「我的人生真的好無聊喔」。但身為吃貨的Sandy坦言自己真的不能餓，她害羞招認，唯獨只有「吃」這件事不能忍。自曝通常喊完「好餓喔」，然後下一秒就會爆炸。
Sandy語帶無奈地表示，每次在說「餓囉」的同時，其實真的沒有打算要生氣，「但不知道為什麼下一秒就會暴怒」，大喊「我要吃東西」。甜洩老公王先生就會識相地馬上說「好」，Sandy透露「他也很聰明，現在會抓準時間」，突然就帶了食物回家，正當老婆因為沒吃東西而哎哎叫時，便即時拿出食物餵食，「有吃的就沒事了」。
不過在此之前，王先生也是有踩過老婆地雷，「我不能接受人家挖我的飯吃」，Sandy提及，最不喜歡大家一起用餐時，有時餐點一上桌，會有人說「哇你的飯看起來好好吃喔，給我吃一口」，Sandy說著說著眼神透露殺氣，大搖頭表示不同意，更作勢打人樣，「老公也有挖過我的飯」。
不過開完玩笑後，Sandy隨即嬌嗔表示，「大家就吃自己的嘛」，認認真真地說明「我點雞滷飯就是想要同時吃到雞肉跟滷肉」，不要看到別人的飯比較好吃就來挖，「為什麼不一開始就自己點呢？」並再次聲明，「食物我真的沒有辦法退讓」，甚至講出「你吃你的陽關道，我吃我的獨木橋」結論。
Sandy更透露老公「王先生」和自己同樣愛吃甜點，但兩人一起品嚐時，絕對是「你一個、我一個」，很公平地分享，Sandy堅定地表示，「甜點這部分我算得很清楚」，無法忍受怎麼可以另一半吃的蛋捲比自己還多。「而且手搖飲也不能隨便交到男生手上」，她傻眼原本只是請對方拿一下，怒吼「怎麼會穿完鞋，飲料就是空的」，笑翻全場。