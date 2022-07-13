南美館殭屍展「Cosplay午夜場」明開賣！網友敲碗成功
今夏爆紅的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展，吸引大批人潮到府城朝聖，一起帶夯附近百年廟宇、美食名店。不少網友熱切期待的午夜場及Cosplay活動，如今真的敲碗成功啦。官方今正式宣佈「破地獄 - 亞洲的地獄與幽魂之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，獨家門票將於明（14）日中午12點起KKday正式開賣，鎖定3場鬼月晚上9點到半夜12點的特別時段，邀請民眾組隊，並「限定Cosplay亞洲的幽魂鬼怪」才能入場。
臺南市美術館今終於宣布Cosplay午夜場成真啦！「破地獄-亞洲的地獄與幽魂之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，特別規劃於台灣民間熟悉的鬼月習俗節慶「鬼門開、中元節、鬼門關」的隔天。時間選在7/30(六) 、8/13(六)、8/27(六)，每場各開放150組入場，每組2名、共300人。
因應鬼月三大時段的Cosplay午夜專場主題，分別是「破地獄之頭過身就過」、「破地獄之猛鬼流水席」、「破地獄之重回三途川」，官方已搶先公佈前兩場特別嘉賓，首場將由臺南市市長黃偉哲＋郭鬼鬼打頭陣、第二場則是由打造出超擬真殭屍饅頭的製作人邱俊彥現身。
這次官方不只掛保證，在活動滿滿3小時期間，參加者可於館內空間自行拍照，並且不限看展時間，讓大家不只是參加活動，都能深入其中好好感受展覽的藝術創作與核心；還另外推出趣味積分競賽、應景的中元節點心與飲料。
而且主辦單位更為盛裝參與的「幽魂鬼怪」，特別安排專業攝影團隊，現場共有「刀山油鍋棚、幽魂娜娜棚、四谷怪談棚」，可以讓大家盡情擺拍鬧鬼照，每組參加者都能獲得5張專業棚拍照；活動結束後已規劃加碼票選「最佳Coser」頒發特別獎項。
門票包含總價值將近7,000元的獨特體驗，「破地獄-亞洲的地獄與幽魂之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」將於7/14中午12點起，在KKday電商平台獨家開賣，雙人套票售價2,000元，（名額有限售完為止）。
而同樣因「裝神弄鬼」受到大家追捧的「民雄鬼屋實境體驗」，也熱烈在台北士林科教館展出中，以5G科技實境呈現電影式場景，被盛讚「差點跑給女鬼追」真的好恐怖，嚇破膽的這個夏天，不少體驗完的網友直呼「玩完天氣都不熱了」；官方也祭出第二波入場抽獎活動中。