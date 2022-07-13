3人組正妹YouTuber誰最香？網公認冠軍「她們」：怎麼輸
台灣YouTuber發展愈趨多元，頻道主題包羅萬象，其中有不少網紅靠著美貌、個性或才藝，在網路上隨之爆紅。對此，就有網友列出4組「3人組合女YouTuber」，包括木曜4超玩、賤葆、臺灣尋奇和羽球隊，好奇詢問「想知道大家對於這些人的排名是如何？」而引起來粉絲公認「她們」最香。
有網友於Dcard上指出，現今相當流行後宮型YouTuber ，他盤點許多組合，表示「想知道大家對於這些人的排名是如何？」第一組是YouTube頻道「木曜4超玩」的泱泱、溫妮和阿部瑪利亞，坦言「從原本的溫妮跟泱泱的組合已經夠香了，後來偶像阿部瑪利亞的加入完全提升一個檔次。」
再來則是被封為後宮型YouTuber「賤葆」，組合中的3位超香正妹品子、松鼠和晨晨，原PO大讚「有她們在的影片流量絕對不低，三個人長得都不錯就算了，還各自都有專長」。
緊接著則是YouTube頻道「臺灣尋奇」三大台柱唄姬、露西、娜哥，原PO大讚「她們的流量也不能小看」。但據了解，唄姬已於今（2022）年4月宣布離開，但仍是粉絲們心目中的女神。
最後則是由知名YouTuber所組成的「羽球隊」，團員除了蔡哥外，還有金針菇、林萱和阿圓3名美女，原PO解是「原本3位就已經各自擁有一定的流量了，但後來相約打羽球而逐漸變好，後來就順便組了一個羽球團」。原PO也分享心目中的排名，冠軍是木曜3人組，再來則是賤葆後宮們，緊接著是臺灣尋奇和羽球隊，並於文末好奇詢問「想知道大家的排名」。
問題曝光後，在眾多留言中，以「賤葆後宮3人組」呼聲最高，粉絲認為「當然賤葆後宮們最高！」、「賤葆後宮最讚」、「品子怎麼輸」、「看賤葆的影片真的不會膩，超強的」、「總體來說，其實顏值都不低。但真的要選，我會選賤葆後宮們」。
但亦有網友力推其他組合，坦言「比較愛台尋，但最愛的唄姬離開了」、「喜歡羽球隊」、「有這群人的選項嗎」、「最愛泱泱跟唄姬」、「木曜3傻是唯一」，也有人說「沒有什麼排名，都獨一無二吧」、「小孩子才做選擇，我全都要」。（編輯：陳雅雲）