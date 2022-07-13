台北夜市好無聊！他揭「2大致命傷」獲網認同：真的有感

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不少網友深感認同「是，台北人來南部會變胖，因為東西太便宜，至少便宜一倍以上」、「4，台北沒甚麼特色攤位」、「北部夜市賣的東西都很像，沒特色」、「是啊賣的東西都差不多」、「真的!和南部比 真的有差，價格超有感」。
但也有人反駁，「中南部夜市人潮跟幾年前比也是退了不少」、「這幾年疫情，夜市已經變得很無聊又貴」、「上週去基隆廟口人潮挺多，比我想的還熱鬧，跟台北夜市比」、「基隆廟口更慘，百年不變，店家都是那幾家，但生意依舊屌打。」更有人推薦「公館商圈，延三夜市，南機場夜市，水準有維持+1」。
據了解，疑似受到疫情、物價、租金等影響，台灣許多夜市，包含士林夜市、師大商圈、瑞豐夜市等等都出現退出倒閉潮，一堆攤位店家出租，讓民眾相當震驚。但也有幾家夜市依舊人潮滿滿，例如北市中正區的南機場夜市，似乎完全不受影響。
《NOWnews》先前報導「台北最頂夜市曝光！眾推爆「吃一圈無地雷」：白天也厲害」就提到，南機場夜市大多都是非連鎖型的店家，租金成本相對低廉，擁有強大「物美價廉」特性，更被譽為「台北市唯一的銅板夜市」，當時就有民眾形容「夜市吃一圈都沒有雷」。（編輯：詹鎰睿）
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