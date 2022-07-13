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台北夜市好無聊！他揭「2大致命傷」獲網認同：真的有感

▲有網友詢問，台北的夜市是不是越來越無聊了？引發大家討論。（示意圖，圖為士林夜市／我是北投人授權提供）
▲有網友詢問，台北的夜市是不是越來越無聊了？引發大家討論。（示意圖，圖為士林夜市／我是北投人授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 19:38:31

台灣「夜市文化」聞名國際，無論是北中南的夜市，都有自己的特色和風格。一名網友就抱怨，南部的夜市不僅便宜又好吃，結果一回到台北才發現，不僅東西又貴，有特色的美食也很少，直言「台北夜市越來越無聊」，意外掀起大家討論。

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網路論壇PTT，一名網友PO文分享，自己前幾天到南部後發現，南部的夜市都好便宜，就連休閒遊戲類的活動攤位價格也都能接受，東西也都很好吃，但回到台北後逛一圈夜市，卻讓他有些失望，「東西很貴，有特色的美食也很少，台北夜市是不是越來越無聊了」。

不少網友深感認同「是，台北人來南部會變胖，因為東西太便宜，至少便宜一倍以上」、「4，台北沒甚麼特色攤位」、「北部夜市賣的東西都很像，沒特色」、「是啊賣的東西都差不多」、「真的!和南部比 真的有差，價格超有感」。

▲南機場夜市，逛一圈無雷。（圖／我是萬華人，網友直男嚴選授權提供）
▲也有人分享，南機場夜市、延三夜市、公館商圈都還不錯，建議大家可以去逛逛。（圖／我是萬華人，網友直男嚴選授權提供）
但也有人反駁，「中南部夜市人潮跟幾年前比也是退了不少」、「這幾年疫情，夜市已經變得很無聊又貴」、「上週去基隆廟口人潮挺多，比我想的還熱鬧，跟台北夜市比」、「基隆廟口更慘，百年不變，店家都是那幾家，但生意依舊屌打。」更有人推薦「公館商圈，延三夜市，南機場夜市，水準有維持+1」。

據了解，疑似受到疫情、物價、租金等影響，台灣許多夜市，包含士林夜市、師大商圈、瑞豐夜市等等都出現退出倒閉潮，一堆攤位店家出租，讓民眾相當震驚。但也有幾家夜市依舊人潮滿滿，例如北市中正區的南機場夜市，似乎完全不受影響。

《NOWnews》先前報導「台北最頂夜市曝光！眾推爆「吃一圈無地雷」：白天也厲害」就提到，南機場夜市大多都是非連鎖型的店家，租金成本相對低廉，擁有強大「物美價廉」特性，更被譽為「台北市唯一的銅板夜市」，當時就有民眾形容「夜市吃一圈都沒有雷」。（編輯：詹鎰睿）

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