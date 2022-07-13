周杰倫最難唱的歌？全場秒答「1神曲」：本人都不敢唱完
台灣天王周杰倫睽違6年將在15日正式發行新專輯《最偉大的作品》，同名歌曲《最偉大的作品》率先曝光後更成功掀起全台「周杰倫懷舊金曲」風潮。對此，就有網友忍不住詢問大家，周杰倫哪一首抒情歌曲最難唱，結果大家答案幾乎一致，直呼「連本人都不敢唱完…」。
網路論壇PTT，有網友PO文問卦「周杰倫哪一首抒情歌最難唱？」他表示，先不提周杰倫的快歌，單純抒情歌，並舉例「愛的飛行日記（高音都是實音，用假音無法體現衝上宇宙的感覺）、白色風車（大家公認難唱，但其實我不會唱）、擱淺（我～只～能～）」
貼文一出，立刻湧入超多網友投票分享，而最多人提到的竟然是《楓》，紛紛留言「楓！他自己演唱會都不敢唱完」、「最難唱就死亡風車跟楓，這兩個吧」、「跟楓比起來，白色風車只是一片蛋糕」、「真的是楓，副歌第一段就上不去了」、「楓才是難唱」、「楓！以為不難唱，實際挑戰，真的很難唱」。
但也有人認為，像是《黑色幽默》、《花海》、《一路向北》、《白色風車》也是具有挑戰性的歌曲。據悉，《楓》收錄在周杰倫2005年11月發行的專輯《11月的蕭邦》，由宋健彰作詞，周杰倫作曲，鍾興民編曲。值得一提的是，這首歌曲的MV劇情，其實是有上下集的，與好友劉耕宏的《彩虹天堂》MV有連結，兩人和柯佳嬿大飆感情戲。（編輯：詹鎰睿）