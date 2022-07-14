限5天！7-11咖啡買一送一 全家雪糕、仙女奶茶都買1送1
超商本周限定優惠更新！7-11明（15）日起至7月19推出限時5天優惠，本周共兩款買一送一商品，其中西雅圖盒裝咖啡、極品大濾掛咖啡買一送一，共有5種口味，平均單盒60元起，換算下來泡一杯咖啡最低10元。另一款則是偉特鮮奶油糖買一送一，平均單條16元。
5折商品還有多喝水鹼性竹炭水買2送2，而可口可樂ZERO則是第2瓶1折，約5.6折，讓網友感嘆：「為什麼可樂不直接買一送一」、「可樂開始溫水煮青蛙，從買一送一變第2瓶1折」。冰品部份，桂冠冰果室冰淇淋原價59元，平均單杯特價40元，相當於6.7折；平時一件就要75元、超級貴森森的果實冰，祭出約7.5折促銷，平均單件特價56元。
全家超商即日起至7月17日開跑本周會員限定優惠，其中野菜生活蔬果汁任選買一送一，相當划算。餅乾部份雖然沒有半價商品，不過折幅都低於7折，麥芽脆心黑巧克力原價39元、2包特價49元，相當於6.3折；小熊餅乾任選兩種口味50元，約是單盒原價39元打6.4折；日清三明治餅乾平均單包30元，換算下來是6.6折。啤酒則首推麒麟一番搾，原價60元、平均特價45元。
除了每周固定推出的會員優惠，全家近來也在周末推動「5康康」活動，也就是周末五六日、5樣商品5折起。7月15日至7月17日限時三天，森永紅豆牛奶糖雪糕、仙女醇奶茶、古早味紅茶、萊姆氣泡水都是買一送一，把握周末三天吃起來。