全家霜淇淋買一送一來了！大杯美式、仙女醇奶茶也買1送1

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今（15）日起至7月17日，限時星期五、六、日3天，使用全盈+PAY支付就可享霜淇淋買一送一，包括日本白桃口味的「貘貘桃霜淇淋」，或是綜合口味可搭配小農牛奶，一般款、圓滾滾霜淇淋、還有台北市中山區長賓店限定的「蒙布朗」造型霜淇淋，皆享不限口味買一送一。
📍優惠2：仙女醇奶茶買一送一
愛喝仙女醇奶茶的粉絲有福了，每周一次的「康康5」，5款冰品、飲料最低5折起，今（15）日起至7月17日主打商品就是仙女醇奶茶（55元）買一送一，除此之外，森永紅豆牛奶糖雪糕（38元）、古早味紅茶（30元）、萊姆氣泡水（35元）也限時三天買一送一。
📍優惠3：大杯極選美式買一送一
今（15）日起至7月17日限時三天，到門市買大杯極選美式，將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/18至7/24）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一。
人氣手搖飲大苑子今（15）日起也推出全新的「葡萄朵朵」飲品，使用來自中部的巨峰葡萄，搭配屏東大花農場可食用的有機玫瑰花泥，用驚喜組合營造浪漫感。其中位於台北的市府夢想店更推出期間限定的「葡萄玫瑰霜淇淋」，使用葡萄和玫瑰花瓣泥製成，全台僅限市府夢想店每周五、六、日販售。