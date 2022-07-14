高雄岳父提入贅「送600坪土地」！網見1關鍵卻搖頭：別傻
入贅在許多華人男性的觀念中仍無法接受，近日就有一名網友透露，同事和女友交往後，女方爸爸希望同事能入贅到他們家，還提出過一塊2分（約600坪）農地的條件，讓同事十分猶豫，貼文曝光後，不少網友一看立馬搖頭直言：「農地不值錢，除非之後有機會變更成建地」、「尊嚴很白癡，但送地也太爛，還送農地」。
該名網友13日在PTT發文，他表示同事和另一個部門的女同事交往，女方是高雄人，由於公司有高雄分部，兩年後啟用，因此女方兩年後就要回高雄了，對方爸爸表示如果戀情要修成正果，希望男方來高雄住她們家，言下之意就是要招入贅，希望將來生兩個孩子，一個跟女方姓，若是男生能答應，就願意過一塊2分農地給他，讓他獨立持分，農地在都計區，前有12米路，這讓原PO忍不住幫忙求助：「我這個同事很愛這個女生，目前陷入兩難中，因為這有涉及到尊嚴問題，請有入贅過的男生可以分享一下經驗嗎？」
貼文一出，不少網友舉雙手贊成，「都計農地之後變建地價值無可限量」、「可以呀，那塊地開發後值72億，尊嚴要幹嘛」、「這種機會你不要給我，都計區耶，努力也不一定賺得到」、「請問該岳父還有女兒嗎」、「爽欸，我完全可以」、「入啊，姓什麼很重要嗎？日子過得爽才是真的」、「沒問題，爸」。
不過，也有網友搖頭直言，「農地不值錢，除非之後有機會變更成建地」、「2分農地不太多錢」、「兩分農地XD這有夠少的好嗎」、「建地再考慮」、「尊嚴很白癡，但送地也太爛，還送農地」、「覺得給太少耶，給多點就不會猶豫了」、「別傻了，如果沒有變成建地那塊農地是能幹嘛」。
事實上，根據「房屋資訊網」，600坪農地在高雄價格能從5-600萬至6-7000萬不等，價值仍需視地段而定。（編輯：賴禹妡）