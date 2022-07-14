體力較好！李芷婷自爆「性生活次數」 孫生驚：根本戰神
21歲的新生代女歌手李芷婷因參加《2019中國好聲音》、《全明星運動會》第三季而受到關注，而她今年4月也大方認愛饒舌歌手湯竣博（Jinbo），小倆口經常在社群媒體上放閃，而最近更上了YouTuber反骨男孩的頻道，除了爆出和男友認識1天就交往，就連性生活話題也不避諱，尺度相當辛辣，也引起網友討論。
李芷婷和男友Jinbo近日上YouTuber反骨男孩的頻道「男拳辦公室」，接受孫生、酷炫和艾瑞絲的訪問，一開始被問到「是否因價值觀而起衝突」，Jinbo也給出肯定答案，並透露兩人當初只認識1、2天就交往，「她第一次跟我見面，來我家之後，就再也沒離開過，直接搬進我家」，也讓李芷婷當場害羞承認「你要直接講嗎！就不知道為什麼就黏在他家出不去了這樣」。
而被問到有關「性生活頻率」的問題時，Jinbo回應「一周四次」，也讓艾瑞絲驚訝直呼「等於一個月一半都在做愛」；豈料李芷婷的答案更勁爆，也自認「有點OVER」，原來答案是「除了月經來，24次」，讓孫生笑場直呼「夭壽喔妳是戰神喔」，李芷婷則害羞回應「原住民體力很好咩」，但強調都有做好避孕。
影片一出，也掀起熱議，就有網友在社群平台《Dcard》上以「李芷婷性生活一個月？次」為題發文，表示「真的是太敢講了，從全明星開始一再的跌破眼鏡啊」，不少認同的網友紛紛留言，「真的…唉，總覺得形象越來越差…」、「真的沒有專業藝人該有的形象」、「可以把網路想像成公開場所，你想談是你的事，但別人的感受也是別人的事」。
但也有許多人力挺李芷婷，「這個有怎麼樣嗎…… 至少人家很誠實欸」、「敢講怎麼了？所以你認為的藝人是要乖乖的？有性需求最好會是錯事，談論性也沒什麼，她有三觀不正嗎？更何況她不只敢講又誠實，妳可以不要說妳自己一個月做愛幾次，但沒必要批評願意分享討論的她」、「我就問，女生誠實講她的性需求有什麼錯？批評她的人才是做作吧」、「我的天，我有點不懂說這個怎樣了」。（編輯：郭佩蓉）