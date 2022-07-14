市場買蛋「暗黑手段」曝！老闆娘虧錢超無奈：很多人這樣

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怎料對方毫無自覺，一臉不悅地反嗆「妳是在碎碎念什麼，一直碎碎念，是好了沒」，說完後仍繼續從下面抽取雞蛋，原PO只能無奈回應「我也是消費者，現在雞蛋不便宜，如果我沒注意到，我為什麼要買到妳用破的蛋？」後續阿桑到櫃檯結帳後，老闆娘也一臉尷尬的對原PO苦笑，並默默的到籃子旁將好幾顆裂蛋挑起。
貼文曝光後，網友紛紛聲援「會挑蛋可以理解，但這樣自私太誇張了」、「市場的人真的是百態，如果有在市場工作過你就會體會到，磨練心志的好地方」、「不能妨礙別人做生意吧，每顆蛋都是成本」、「不喜歡上面就輕拿輕放旁邊拿下層的，這才是正確的吧」、「叫老闆直接把蛋盒裝起來，一盒一盒賣，不買拉到」。
也有其餘網友分享自身經驗，「真的啊，去買雞蛋都喜歡拿下面的，奇怪」、「妳沒看過，有些客人只要最下面那箱雞蛋」、「這觀念要不得，市場真的常看見」、「我之前也遇過，每顆蛋都摸，在她旁邊挑蛋很阿雜」、「我也常看到有些老人家這樣挑雞蛋，硬要把最底下的翻起來，感覺是在挑八字跟他比較合的雞蛋」。
此外，原PO也補充，「因為我家比較偏僻，所以每次出門採買都要一次購買40幾顆，如果沒跟她說，就換我要挑了，一不小心不就會買到破的，老闆娘說她也很無奈，常有這樣的客人，剛好當下我幫她發聲」。（編輯：張志浩）