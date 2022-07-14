COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

市場買蛋「暗黑手段」曝！老闆娘虧錢超無奈：很多人這樣

▲雞蛋是民眾日常生活最常見的食物，多元、多變的烹煮方式，創造出不少好吃的料理，因此許多人都會到市場、超市購買採購。（示意圖／NOWnews資料照）
▲雞蛋是民眾日常生活最常見的食物，多元、多變的烹煮方式，創造出不少好吃的料理，因此許多人都會到市場、超市購買採購。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 11:01:26

雞蛋是民眾日常生活最常見的食物，多元、多變的烹煮方式，也創造出不少能擄獲老饕們胃口的料理，因此許多人都會到市場、超市購買採購，不過一名網友卻分享，她日前在雜糧行看見一位大嬸使出「大絕招」挑雞蛋，讓老闆娘相當困擾，好心提醒甚至被反嗆「吵夠了沒」，貼文引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，日前到雜糧行買蛋時，前面的阿桑一顆一顆仔細挑選，不過詭異的是，阿桑總是不斷翻找堆疊在下方的雞蛋，於是在對方挑到一半時，原PO忍不住出言相勸，「阿姨...妳怎麼會這樣拿雞蛋？妳都從下面抽，上面那層都滾下來了，這樣挑蛋會破呀」。

怎料對方毫無自覺，一臉不悅地反嗆「妳是在碎碎念什麼，一直碎碎念，是好了沒」，說完後仍繼續從下面抽取雞蛋，原PO只能無奈回應「我也是消費者，現在雞蛋不便宜，如果我沒注意到，我為什麼要買到妳用破的蛋？」後續阿桑到櫃檯結帳後，老闆娘也一臉尷尬的對原PO苦笑，並默默的到籃子旁將好幾顆裂蛋挑起。

▲雞蛋是許多民眾最愛的食材之一，一名網友幸運地連續打出6顆雞蛋都是「雙黃蛋」！（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO好言相勸，提醒大媽這樣會把上層蛋用碎，怎料卻換來「一直碎碎念，是好了沒」的回應。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，網友紛紛聲援「會挑蛋可以理解，但這樣自私太誇張了」、「市場的人真的是百態，如果有在市場工作過你就會體會到，磨練心志的好地方」、「不能妨礙別人做生意吧，每顆蛋都是成本」、「不喜歡上面就輕拿輕放旁邊拿下層的，這才是正確的吧」、「叫老闆直接把蛋盒裝起來，一盒一盒賣，不買拉到」。

也有其餘網友分享自身經驗，「真的啊，去買雞蛋都喜歡拿下面的，奇怪」、「妳沒看過，有些客人只要最下面那箱雞蛋」、「這觀念要不得，市場真的常看見」、「我之前也遇過，每顆蛋都摸，在她旁邊挑蛋很阿雜」、「我也常看到有些老人家這樣挑雞蛋，硬要把最底下的翻起來，感覺是在挑八字跟他比較合的雞蛋」。

此外，原PO也補充，「因為我家比較偏僻，所以每次出門採買都要一次購買40幾顆，如果沒跟她說，就換我要挑了，一不小心不就會買到破的，老闆娘說她也很無奈，常有這樣的客人，剛好當下我幫她發聲」。（編輯：張志浩）

買雞蛋要注意！「1常見錯誤」破壞保護層　縮短保存效期

煎蛋只會放蔥？行家偷教「特調神配方」：口感媲美螃蟹

雞蛋放久能吃？營養師「簡單1招」秒知新不新鮮：超明顯

菜脯蛋總是煎太鹹？內行「一招」超下飯：贏過熱炒店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀