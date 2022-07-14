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馬路上圍出「詭異結界」？內行秒懂背後用途：可救人一命

▲有網友分享，他意外撞見一條大馬路中央被柱子圍出特定區域，畫面曝光引發熱議。（圖／翻攝自路上觀察學院）
▲有網友分享，他意外撞見一條大馬路中央被柱子圍出特定區域，畫面曝光引發熱議。（圖／翻攝自路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 12:25:05

台灣的交通，往往一到尖峰時刻，路上就會塞爆車潮，因此道路的設計、騎士的駕駛道德格外重要，遵守交通規則更是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，對此有網友分享，他意外撞見一條大馬路中央被柱子圍出特定區域，畫面曝光引發熱議。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，圖中可見，在某地區的十字路口中央，人行斑馬線前，有一塊特定區域被黃色的反光防撞桿圍起來，並劃上槽化線，由於此種交通規劃較為少見，設計的方式也相當特別，讓原PO感到相當新奇，表示「圍了個寂寞」。

▲（圖／翻攝自路上觀察學院）
▲特殊且少見的交通規劃設計，原PO感到相當新奇，逗趣表示「圍了個寂寞」。（圖／翻攝自路上觀察學院）
貼文曝光後，不少網友也逗趣回應「那是結界」、「那是地堡的出入口啦」、「這樣好像可以玩鬼抓人了」、「我可以畫一個圈，把自己關在裡面」、「可能是放麻將桌用的」、「會不會是方便讓交通警察指揮站的地方」、「日光浴集中區」。

不過有人則立刻看出其真實用途，「行人庇護設施，有做就不錯了，至少不是只有劃線而已」、「這是低配版的行人庇護島，防止駕駛切西瓜左轉撞到行人用的」、「行人庇護島，正常來說這個應該用水泥不是棒棒糖」；也有在地網友表示「屏東大埔，這個路口違規實在太多了，在地人路過」、「這在我家附近，防切西瓜轉彎的」。（編輯：張志浩）

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