COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超級月亮許願靈驗！專家揭曉「最佳時機」：助你心想事成

▲超級月亮朝向月亮祭拜「太陰星君」和「月下老人」特別靈驗。（示意圖／翻攝Pexels）
▲超級月亮朝向月亮祭拜「太陰星君」和「月下老人」特別靈驗。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 12:20:28

今年最後一次「超級月亮」，於7月14日晚間出現，這天是月亮最接近太陽的時候，月亮面積看起來會放大，命理專家楊登嵙老師建議，今晚7到9點在戶外對著月亮祭拜，這時候感應磁場最高，祈求也會更加靈驗，助你心想事成運勢旺翻天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北市立天文館指出，14日晚間將能觀賞到超級月亮，視面積比平常大12%。（圖／翻攝自台北市立天文科學教育館）
▲「超級月亮」這天是月亮最接近太陽的時候，月亮面積看起來會放大。（圖／翻攝自台北市立天文科學教育館）
楊登嵙老師建議，在超級月亮日時朝向月亮祭拜「太陰星君」和「月下老人」，特別靈驗。太陰星君即月神，道教又稱月宮娘娘，俗稱月娘，和「日神」太陽星君合稱為「明」，有象徵大地光明之意；月下老人簡稱月老，尊稱為月老公、月老爺、月老星君、月老神君，是道教的神祇之一，為掌管男女姻緣之神。

由於「超級月亮」出現這天，是月亮最接近太陽的時候，月亮面積看起來會放大，這時候祈求太陰星君或月下老人，感應磁場最高、祈求上比較靈驗，可利用今天晚上7到9點在戶外對著月亮祭拜，祈求心願，重點是除了雙手合十外，最好要有供桌。祭拜時以一般供品，簡單方便準備的乾貨即可，例如餅乾、糖果、飲料。

居住在社區大樓的民眾，不論是在一樓，或是在自家陽台都可以，透天厝就在自家門口，建議直接站在月亮下方，直視看得到月亮，沒有遮蔽物效果尤其好，對著月亮說出心願，祈求太陰星君、月下老人，不光是感情，祈求財運、婚姻、事業等都可以透過今天告訴神明，願望會特別容易實現。

而7月除了有超級月亮登場外，從6月中旬到月底，還會有金星、木星、水星、火星、土星在天空排成一線的「五星同現」奇景。另外，7月28至30日則有4個流星雨，除了數量最多的寶瓶座南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座流星雨、南魚座流星雨、天龍座流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《名門命理教育協會創會理事長  楊登嵙》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

超級月亮登場！正妹太嗨「悲劇照」連發　網笑：世界名畫

開運化煞擺它們！專家推「最佳風水植物」　聚財兼旺家運

看完《咒》必衝！九份老戲院「殭屍出沒」　網驚：有陰風

快去買彩券！月底前「4星座」偏財運旺　吉星照亮財帛宮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀