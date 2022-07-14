超級月亮許願靈驗！專家揭曉「最佳時機」：助你心想事成

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由於「超級月亮」出現這天，是月亮最接近太陽的時候，月亮面積看起來會放大，這時候祈求太陰星君或月下老人，感應磁場最高、祈求上比較靈驗，可利用今天晚上7到9點在戶外對著月亮祭拜，祈求心願，重點是除了雙手合十外，最好要有供桌。祭拜時以一般供品，簡單方便準備的乾貨即可，例如餅乾、糖果、飲料。
居住在社區大樓的民眾，不論是在一樓，或是在自家陽台都可以，透天厝就在自家門口，建議直接站在月亮下方，直視看得到月亮，沒有遮蔽物效果尤其好，對著月亮說出心願，祈求太陰星君、月下老人，不光是感情，祈求財運、婚姻、事業等都可以透過今天告訴神明，願望會特別容易實現。
而7月除了有超級月亮登場外，從6月中旬到月底，還會有金星、木星、水星、火星、土星在天空排成一線的「五星同現」奇景。另外，7月28至30日則有4個流星雨，除了數量最多的寶瓶座南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座流星雨、南魚座流星雨、天龍座流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色。（編輯：鍾怡婷）
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