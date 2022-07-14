辣妹老師表特板爆紅！比基尼「快撐不住」 網暈：超誘人
PTT的表特版是不少女生素人崛起的地方，許多女生的美照被發上之後，因為長相甜美可愛、身材姣好而爆紅，獲得極大關注。近日又有網友發現一名正妹老師，天使般的臉孔配上魔鬼身材，也讓大批網友瞬間被圈粉，嗨翻直呼「太扯了」、「老師好，老師真漂亮」、「學生好幸福」。
該名網友在PTT以「台灣 與學生合照」為題發文，分享多張正妹老師的美照。而從第一張照片就能看出正妹本名為「倚瑄」，只見她俏皮拉起學生的頭髮，並以溫柔眼神看著學生，讓網友直呼「好羨慕」、「想當她的學生」。
而後面幾張照片則是她的出遊照，其中有她穿著低胸緊身短裙餵梅花鹿的照片，身材曲線一覽無遺；也有比基尼辣照，從照片中可以看到，她穿著相當鮮豔的紅色比基尼，泡在泳池裡並將眼睛瞇成一條線，露出甜美笑容，而將視線往下，除了性感的傲人上圍，水中也隱約可見她的逆天白皙長腿。
照片一出，網友紛紛暴動，「連鹿都抬頭了」、「白晰真的誘人」、「好想當學生喔」、「臉跟身材都推」、「喔喔喔太優質，要讓這篇速爆啊」、「第一次看沒看到鹿又滑回去看」、「好棒喔」、「這個我喜歡」、「太扯了，老師好」、「現在的學生好幸福，羡慕」、「過了第二張就直接炸開欸」、「第三張開始變得驚人」、「老師好，老師真漂亮」、「有夠可愛，身材又好」、「笑容好看」。（編輯：郭佩蓉）
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