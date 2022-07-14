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衝台南只逛花園夜市算外行！隱藏規則曝光：不必再人擠人

▲每每到自己居住以外的縣市遊玩時，不少人就會安排逛夜市的行程，例如到台中就會逛逢甲夜市、到台南則會逛花園夜市等等。（示意圖／取自Unsplash）
▲每每到自己居住以外的縣市遊玩時，不少人就會安排逛夜市的行程，例如到台中就會逛逢甲夜市、到台南則會逛花園夜市等等。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 14:39:33

每每到自己居住以外的縣市遊玩時，不少人就會安排逛夜市的行程，例如到台中就會逛逢甲夜市、到台南則會逛花園夜市等等。而就有網友好奇，去台南會推薦逛哪個夜市比較好逛，貼文釣出不少在地鄉民紛紛引路，指出真的不一定要去花園夜市，因為台南夜市「許多攤販是流動的」，引起話題。

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一名網友在PTT貼文指出最近想去台南玩，順便朝聖大東、花園這兩大夜市，不過因為時間關係，只能排一天夜市行程，台南的朋友都說大東比較好逛，因為吃跟其他類型分的滿清楚，食物類型多元比較不會撞，但這次訂的住宿剛好在花園附近，而且聽說創意的料理比較多，吃的跟其他的類型都滿多的，所以想上來問問大家比較推薦哪個夜市？」

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▲花園夜市是不少人去台南遊玩時，都會選擇朝聖的觀光夜市。（圖/花園夜市臉書）
貼文一出，在地台南鄉民紛紛回應「講認真的，選一個平日去大東，人比較少又好逛」、「步行方便其實還是可以去花園，大東是禮拜一二五，禮拜五去的話人還是很多，倒不如逛近一點的花園」、「選最近的就去花園啊」、「住花園附近，星期六能走到武聖逛再回來逛花園比較看看，認真沒差多遠」、「武聖跟大東都不錯，武聖可以週三去，大東禮拜一二去，其他時間都不行選花園」、「喜歡體驗被擠的觀光客感覺就選花園，想吃東西好逛就大東」。

而事實上，台南的夜市並不像北部夜市那樣「每天開幕」，每天都有不同的夜市，例如大東夜市就為禮拜一二五；武聖夜市則為禮拜三六；花園夜市則為禮拜四六日，而根據在地人說法，台南夜市的攤販屬於「流動性」，如果有去逛過的遊客應該會發現，常常店家招牌上都會寫著「禮拜幾在哪擺，禮拜幾在哪擺」。

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▲大東夜市為每週一二五營業，也是不少在地人熱愛的夜市。（圖/大東夜市臉書）
也就是說，這間攤販禮拜一二可能在大東，但週四就可能在花園擺攤，讓自己形成一個「每天都有營業」的狀態，因此不論是去大東、武聖或者是花園，通常都能吃到原本預定想吃的美食，在地台南人推薦如果是平日去，可以選擇大東或者武聖夜市來逛，完全不需要人擠人也好逛，若真的只能週末到台南遊玩，則選擇距離住處較近的去逛即可，因為週末每個夜市人潮都一樣多，例如週六的武聖以及花園。（編輯：張嘉哲）

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