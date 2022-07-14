衝台南只逛花園夜市算外行！隱藏規則曝光：不必再人擠人

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貼文一出，在地台南鄉民紛紛回應「講認真的，選一個平日去大東，人比較少又好逛」、「步行方便其實還是可以去花園，大東是禮拜一二五，禮拜五去的話人還是很多，倒不如逛近一點的花園」、「選最近的就去花園啊」、「住花園附近，星期六能走到武聖逛再回來逛花園比較看看，認真沒差多遠」、「武聖跟大東都不錯，武聖可以週三去，大東禮拜一二去，其他時間都不行選花園」、「喜歡體驗被擠的觀光客感覺就選花園，想吃東西好逛就大東」。
而事實上，台南的夜市並不像北部夜市那樣「每天開幕」，每天都有不同的夜市，例如大東夜市就為禮拜一二五；武聖夜市則為禮拜三六；花園夜市則為禮拜四六日，而根據在地人說法，台南夜市的攤販屬於「流動性」，如果有去逛過的遊客應該會發現，常常店家招牌上都會寫著「禮拜幾在哪擺，禮拜幾在哪擺」。
也就是說，這間攤販禮拜一二可能在大東，但週四就可能在花園擺攤，讓自己形成一個「每天都有營業」的狀態，因此不論是去大東、武聖或者是花園，通常都能吃到原本預定想吃的美食，在地台南人推薦如果是平日去，可以選擇大東或者武聖夜市來逛，完全不需要人擠人也好逛，若真的只能週末到台南遊玩，則選擇距離住處較近的去逛即可，因為週末每個夜市人潮都一樣多，例如週六的武聖以及花園。（編輯：張嘉哲）
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