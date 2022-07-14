遷戶籍意圖使人當選　桃園市長三參選人挨告

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桃園市空服員工會3名幹部，因華航企業工會推出秘書長朱梅雪參選2018年的桃園市長選舉，而將戶籍遷到桃園市，卻被法院依刑法146條妨害投票罪判刑確定。趙剛指出，他們三人均在華航工作逾20年，都是桃園在地工人，從申請勞動檢查、勞資爭議調解或工會相關事務等，主管機關都是桃園市政府，桃園市長參選人是誰，對三名工會幹部與其所屬工會皆影響重大，遷戶籍實不應構成虛偽投票。
朱良駿還提到，高等法院以三人與桃園市有「深刻的人、地連結之關係」改判無罪，但最後仍被最高法院以違反刑法第146條：「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」判刑確定，所以他們認為今年年底三名市長參選人為選舉將戶籍遷移至桃園，已明顯觸犯刑法第146條，要求檢察官公平、公正處理。
今年年底桃園市長選戰，由於藍、綠、白三振營都是空降，包括國民黨籍張善政、民進黨籍林智堅與民眾黨籍賴香伶等三人都由黨中央徵召指派，桃園空服員職業工會表示，上述三人為讓自己當選，取得投票權與被選舉權，才將戶籍遷到桃園，依照最高法院標準，三名參選人已違反刑法第146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」。
桃園空服員職業工會表示，根據今年3月1日經媒體刊登：「是否將戶口遷至桃園？」賴香伶證實已將戶籍遷到桃園；國民黨籍參選人張善政則於6月20日才公開前往龍潭戶政事務所將戶籍遷到桃園；民進黨籍參選人林智堅7月12日才將戶籍從新竹遷到中壢，公開宣布「正式成為桃園人」。
趙剛、朱良駿與劉惠宗三人都認為，賴香伶、張善政、林智堅三人與桃園的關係遠遠不及在地勞工，為讓自己當選，取得投票權和被選舉權，才將戶籍遷到桃園，依照最高法院的標準，很顯然三位候選人都違反刑法第146條，天子犯法與庶民同罪，沒道理桃園在地工人遷戶籍違法被判刑，政治人物為了自己的權力考量和選舉算計，遷戶投入桃園市長選舉，就可以雙重標準對待，這不是只準州官放火、不許百姓點燈，因此決定公開告發賴香伶、張善政與林智堅三人違反刑法第146條，希望桃園地檢署能對三名遷戶籍空降的桃園市長參選人進行調查。
三人最後更強調，希望藉此公開告發，突襲政治人物可以自由遷戶籍，到任何地區作候選人，卻不准平民百姓因為政治理念，遷戶籍至實際生活區域表達政治意見，非常不公平，刑法第146條顯然荒謬更不合時宜。趙剛、朱良駿、劉惠宗將對刑法第146條聲請釋憲。