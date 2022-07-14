神準卡牌預言！選1張圖　測你未來會嫁「哪種類型」老公

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B、大象
C、獅子
D、綿羊
-選好看答案-
A、黑貓
這只動物對應卡牌為「魔術師」，代表著創造與萬物的開端，選到這張牌，代表你是個想法千奇百怪、愛浪漫、愛幻想的女生，且你非常嚮往心有靈犀的愛情，如果對方光是你一個眼神，就能讀懂你的心，那麼你對他的愛將是至死不渝的。你的老公會有「射手、白羊、雙子」的特質，他們不屈於世俗的框架，喜歡帶著你去冒險，去闖蕩生活，常常突如其來的就給你驚喜送你花，也喜歡帶你去吃浪漫的燭光晚餐。也許這樣的他有時會讓你覺得漂泊不定或沒安全感，但這樣刺激的生活是對你本質的一個釋放。
B、大象
這只動物對應卡牌為「太陽」，有崇拜、積極的含義，選到這張牌，代表你是個很有自我想法的女生，個人色彩強烈的你，沒有霸道一點的男人，是壓不住你的。你在團體中總是發光發熱的那一位，能力也是數一數二的好，一旦遇到跟不上你能力、腳步的男人，你便會開始就挑剔對方的各種不足。因此你未來的老公會是「天蠍、獅子、水瓶」這類的男人，他們骨子裡天生就帶有王者風範，有著可靠的肩膀，當你需要他時，他永遠是說一不二的照顧你，就連你的家人、朋友他都能一併照料。你在他身邊，終於可以放下身上擔子，好好的當一名被疼寵的小女人。
C、獅子
這只動物對應卡牌為「國王」，代表權力與穩定，選到這張牌代表你比較實際，不喜歡過於幻想，覺得腳踏實地才是正確的人生觀。因此你未來最有可能嫁給工作心重、事業有成的人，他有著「摩羯、處女、金牛」的特質，也許他無法時時刻刻伴你左右，但只要你需要擁抱、需要依靠時，他也絕對是立馬放下手邊所有事，做你最溫柔的後盾。而這樣不會只顧兒女情長，而是對自己、對家庭未來負責任的男人，才是你真正想要的。也因為他穩定的事業，使你們經濟物質都是不虞匱乏，可以過著不必錢煩惱的生活。
D、綿羊
這只動物對應卡牌為「星星」，又像徵著治愈，選到這張牌暗示你比較大女人，希望未來老公會是喜歡順著你、寵著你的對象。在未來你很可能會嫁給一名典型的治愈型暖男，他有「巨蟹、雙魚、天秤」的特質，他身材高挑、膚色較白、有一大眼睛、和溫柔善良的心，也許剛開始他看似高冷、難以親近，但等到你真正與他相愛，他便像融化的冰山般，把滿腔的溫柔體貼都給你，你的各種撒嬌耍賴，他全都會滿足你。也許兩人發生爭執時，他偶爾也會氣不過的說你幾句，但之後馬上又是對你百依百順。（編輯：郭佩蓉）
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