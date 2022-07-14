旅館提供什麼最加分？「冠軍」一看就嗨了：小費先給500
無論是出差或是趁著連假外出遊玩，在結束一整天的行程後，入住旅館當作完美結尾肯定是必備行程，而為了給予住客最佳住宿體驗，多數旅館皆會提供各式生活用品，對此有網友就好奇，有部分飯店總會有一些「很加分的東西」，會讓人想要二訪或三訪，好奇眾人是否有一樣的感覺，貼文引發討論。
原PO在Dcard發文提及，「這幾年滿喜歡沒事就去住飯店，喜歡不睡家，出去度假的自由感，在我住過的飯店裡面，我發現有些飯店會有一些很加分的東西，讓人想要二訪甚至三訪」，接著他舉例，像是空氣清淨機、除濕機 還有風力很強、比較高級的吹風機，甚至有些比較新的飯店，還會有藍芽音響、網路電視，好奇詢問「飯店有哪些東西對你來說最加分勒？」
貼文曝光掀起熱議，其中許多網友都對「高級一點的吹風機」相當有同感，留言回覆「要一直按著的那種真的會生氣」、「有些會吹到過熱，一陣子後才能繼續吹，煩死」、「壁掛式的會吹到發瘋，頭髮還沒乾結果手先壓按鈕壓到斷」、「高級吹風機絕對最加分，小費500直接給了」、「現在出門都自己帶吹風機了，怕被雷到」。
此外，也有其餘網友提及，「乾濕分離、免治馬桶」、「小冰箱有免費的氣泡水跟清酒，並附贈迎賓水果跟蛋糕」、「藍芽喇叭真的超加分」、「之前去住過一間有按摩椅的」、「膠囊咖啡機，真的超愛」、「我超愛空氣清淨機，那個真的很棒」、「有浴缸和view好，就很開心了」。（編輯：張志浩）