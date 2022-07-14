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夏天蚊子擾！達人拿「阿嬤級神物」驅蟲　網喊：學起來

▲中國一名網友利用家中常見物品製作成驅蚊包。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）
▲中國一名網友利用家中常見物品製作成驅蚊包。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 16:43:46

夏天是蚊蟲出沒的季節，尤其討人厭的蚊子，不僅會將皮膚叮出一個又一個包，還可能因此而擾亂睡眠，令人困擾，不過有網友分享一個「阿嬤級生活小物」，免用殺蟲劑就能趨避蚊蟲，還可以提神醒腦消除異味，讓許多網友都紛紛直呼：「學起來！」

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小紅書帳號「生活小帮手安姐」的網友日前分享利用「風油精（成分用途類似綠油精）」做成進階版的驅蟲包，首先原PO準備了蒜頭、口罩（或紗布袋）以及風油精，先將口罩的一側剪開，打開就能見到口罩的內層，接著將3瓣蒜頭切厚片放入，將風油精滴滿整個蒜頭片，最後將口罩打結封口，掛在門把上或是窗戶前，就能利用濃郁的氣味驅離蚊蟲，而睡覺前也能放在臥室裡，等待半小時就能將蚊子趕光光。

▲原PO分享驅蚊包的製作，首先將三瓣大蒜切成厚片。（圖／翻攝自小紅書《生活小帮手安姐》）
▲原PO分享驅蚊包的製作，首先將三瓣大蒜切成厚片。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）
▲將切好的大蒜片放入剪開一側的口罩裡。（圖／翻攝自小紅書《生活小帮手安姐》）
▲將切好的大蒜片放入剪開一側的口罩裡。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）
▲滴入幾滴風油精，讓裡面充滿氣味。（圖／翻攝自小紅書《生活小帮手安姐》）
▲滴入幾滴風油精，讓裡面充滿氣味。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）
▲將口罩開口打結後，就可掛在門上或是窗戶前，利用其濃郁味道驅趕蚊蟲。（圖／翻攝自小紅書《生活小帮手安姐》）
▲將口罩開口打結後，就可掛在門上或是窗戶前，利用其濃郁味道驅趕蚊蟲。（圖／翻攝自小紅書《生活小幫手安姐》）
另外也有一名網友「「是山米呀」利用風油精做成家中的薰香瓶，原PO表示有時候工作到一半容易昏昏欲睡，於是突發奇想將木籤的棉花棒，先將棉花頭沾滿風油精，再將棉花棒插入風油精的瓶子裡，放在窗邊就會飄來一陣淡淡的清香，不僅能讓室內風味變清新，也能提神醒腦、一舉兩用。

▲另一名網友則是先將木籤棉花棒沾滿風油精後，再插入瓶子裡做成薰香瓶。（圖／翻攝自小紅書《是山米呀》）
▲另一名網友則是先將木籤棉花棒沾滿風油精後，再插入瓶子裡做成薰香瓶。（圖／翻攝自小紅書《是山米呀》）
網友看了都紛紛表示：「學起來」、「好棒的分享，感謝」、「這個很可以」、「今晚就來試試」、「看來該入手幾瓶了」。（編輯：陳珮瑜）

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