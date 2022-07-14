工地上廁所有多克難？他一張照揭「辛酸處境」：膽顫心驚
每個行業內都有不為人知的秘辛，尤其頂著高溫悶熱環境賣命的工地工作者，更是值得尊敬，近日就有一名網友分享，在工地「上廁所」有多克難，辛酸照曝光後引起一陣討論。
該網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張施工現場照片，圖中可見，該工地內搭建了一個臨時廁所，值得注意的是，該廁所僅用簡單的木板隔出空間，並放入一個蹲式馬桶，再用幾根鐵桿架高，讓排便的管線得以順利架設，原PO也表示「上個廁所，搞得像登基一樣，還上的膽顫心驚....隨時會與黃金一起墜落的感覺，工地人的辛酸」。
貼文公開後，網友紛紛回應「好有儀式感，而且掉下去也好有意境，殞落的黃金城」、「馬桶安裝的高度，由管線所需的高度決定，明管確實會墊更高」、「體重太重是不是禁止上廁所哈哈哈」、「這很好了，很多都幾片木板遮一遮而已」、「工地真的是這樣，還不是每層樓都有，特定樓層才裝」。
事實上，工地確實有許多不為人知的秘辛，日前《NOWnews》也曾報導過，有位工人在午間休息時，直接躺在神秘的「黃色建材」上，讓不少網友大讚「真的是勇者」，內行也解釋，該建材為「玻璃纖維」，可用來製成玻璃棉，當作建築的隔熱材料，耐腐蝕、化學性能也穩定，成本低重量輕，相當適合作為建材，廣泛用於房子隔間使用。不過由於玻璃纖維的材質極細，容易刺穿皮膚導致搔癢。（編輯：張志浩）