面試官問「還有什麼問題」！內行給完美回答：完全沒破綻
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會透過事前的履歷來做初步評估外，也會經由臨場問答深入了解求職者，而許多主管會在面試告一段落時，詢問「還有什麼要問的嗎？」也成為一些人難以回應的難題，對此也有網友提供安全的解題法。
原PO在Dcard發文表示，「這幾天又開始面試了幾間公司，每一次面談完，面試官總是會問『還有什麼要問的嗎？』 如果說不會，是不是會覺得我不想了解這間公司；反過來如果問一些福利問題，不是工作內容的問題，是不是又也會覺得好像很不想了解公司？面試那麼多間以來， 變成很不喜歡面試官最後問的那個問題」。
貼文一出，網友紛紛熱情給予建議，不少網友提醒，「不要問福利問題，這個上網問就好，或是Offer拿到後，再跟HR確認，錄取優先，要不要報到，之後再決定」、「福利問題不會是最重要的，畢竟面試官可能也不知」、「大多面試官只是想確定你有沒有想問的事情，避免到職上班後又跑來問一堆問題」。
此外，也有內行人解答「問公司風氣怎麼帶人，或是大部分是團隊合作還是一人作業」、「可以問工作團隊規模、發展、培訓制度」、「我會問這個職缺是擴編，還是人要離職？還有目前這個團隊有哪些職位」、「進去之後會怎麼帶人、時間安排等都很重要 」、「問跟『假設進入這間公司後』、『與這個職位相關』的問題，除了你可以更了解你接下來的工作，也可以讓面試官感受到你的積極度，基本上就沒有破綻了」。