疫情趨緩搶商機 「祥戎華」經典名菜變身創意料理上桌

搶攻後疫情時代爆發性消費商機，台中市祥戎華茶餐室「超前部署」，7月推出2.0升級版全新菜單，將海膽、青口鰻、象拔蚌、鮑魚等頂級海鮮食材融入港點，讓「老菜脯石斑粥」、「宜蘭糕渣」、「重慶酸菜水煮魚」等經典名菜變身茶餐廳創意料理，好口碑在網路傳揚，日昨一群家住台北的饕客，禁不起饞蟲大作，揪團20餘人殺到台中大飽口福。





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創業剛滿一年的祥戎華茶餐室，在廚藝總監陳戎琔領軍下發展神速，已是台中餐飲業人氣名店。只是，受到疫情影響，今年第二季客人內用意願低，業績明顯掉了2成。陳戎琔說，剛好乘此機會超前部署，包括培訓員工、開發全新菜單及更新裝潢等，做好萬全準備，以利疫情趨緩後，全力搶攻報復性消費商機！





▲廚藝總監陳戎琔最滿意的「香蒜白鰻煲仔飯」，採用雲林口湖外銷日本等級的「青口鰻」烹調，大大提升口感。（圖／業者提供）

陳戎琔指出，台中餐飲業競爭激烈，想要在通膨與新冠疫情雙重夾擊下脫穎而出，一定要求新求變。因此，祥戎華趁著七月各級學校放暑假端出新開發的升級版菜單，要以全新創意料理滿足客人胃口。





以經典川菜「酸菜水煮魚」為例，因為口味酸香鹹辣、開胃下飯，深受年輕族群喜愛。經祥戎華「改造」，改採手工醃漬酸菜，搭配高雄養殖的龍虎石斑魚肉片，加上港式撈麵一起烹煮，經典川菜成了茶餐廳麵點「泡椒酸菜魚汁麵」，也讓台灣在地龍虎石斑有新的料理方式。





▲「祥戎華」經典名菜變身創意料理，圖為「海膽糕渣」，採用頂級海膽製做，做工繁複，口感軟嫩。（圖／業者提供）

其次，老菜脯石斑粥也是採用台灣養殖的優質石斑魚，搭配來自苗栗客家庄、一斤要價近萬元的60年老菜脯一起熬煮粥品，讓原本鮮味十足的海鮮粥，多了老菜脯的醇厚甘甜。另為擺脫茶餐廳無好料的傳統印象，祥戎華大手筆將鮑魚、海膽、青口鰻等頂級食材融入料理，推出「香蒜白鰻煲仔飯」、「海膽糕渣」、「鮑汁鮑魚飯」、「鮑魚燒賣」、「瑤柱青蔥鮑魚腸粉」等創意料理，贏得佳評如潮。





而讓陳戎琔最滿意的是「香蒜白鰻煲仔飯」，他採用雲林口湖外銷日本等級的「青口鰻」，以豆豉油、蒜油、蠔油醃漬入味後，再以大火清蒸出香氣，採用頂級青口鰻，大大提升煲仔飯的精緻度與口感，cp值超高，穩居祥戎華排行榜的人氣王。





▲祥戎華大手筆將鮑魚、海膽、青口鰻等頂級食材融入料理，推出各式創意料理緊捉消費者的胃。（圖／業者提供）

飯後再來盤甜點最幸福。祥戎華開發的「鬥沙棋盤」，以綠豆沙加糯米製做的麻糬皮，包裹金桔檸檬調製的內餡，做出西洋棋造型，往往一上桌就引來驚呼連連，搭配來自玉山塔塔加的高山茶、坪林毛尖香片茉莉花茶、竹山四季春茶等，甘醇解膩，絕對賓主盡歡。



