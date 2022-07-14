以前漫畫好便宜！ACG哪些漲最多？網嘆：「這個」最誇張
相信大家小時候一定都看過漫畫，甚至還會蒐藏喜歡的動漫作品及周邊商品，不過隨著物價上漲，有些東西的價格也越來越高。就有一名網友認為以前漫畫一本不到100元，但現在訂價都是105元起跳，其他周邊產品也有不同漲幅，因此好奇詢問有哪些動漫產品漲價特別多？立刻引起同好者熱議。
這名網友在《PTT》以標題「ACG產品哪些漲的特別多？」發文，表示以前像是海賊王那樣尺寸的漫畫一本大約80、90元，而現在的定價至少都105元起跳，輕小說類平均220元上下，但現在也都要240，只少漲了20元。至於周邊的產品，除了遊戲主機因為性能提升，所以價格升高是可以理解的，但是原PO表示「PVC好像漲的特別多」，因為先前看到有人討倫初音一尊模型要超過5萬日幣，「3A遊戲好像想從60漲到70鎂？感覺1690~1790公道價似乎很久了？」同時也好奇，PVC是近年來在動漫相關產品裡，漲幅最大的嗎？
網友看了都紛紛表示：「遊戲漲價有感」、「遊戲內購買吧，以前很少，現在全球前五」、「遊戲大小漲最兇啊！以前3A 1~數G，現在都幾十幾百G，漲幅隨便都是幾十倍百倍」、「壓克力立牌吧 ，十元我也不會買，盤子」、「日幣的價格用來抽福袋(逃」、「絕版的大型PVC吧，聽說一隻能漲到幾萬的」、「輕小說類也是貴到爆，150開始漲，180、200、210、230、250，現在不曉得300了沒」、「卡牌、黏土人、pvc吧」。
不過最多人點名的是轉蛋：「轉蛋（不是遊戲內購的那種）」、「轉蛋漲很兇，每次去地下街價格都不一樣」、「扭蛋有的店很黑，300日幣扭蛋竟然要150」、「扭蛋畢竟沒有公告目錄與價格，價格都隨店家開」、「轉蛋吧，新的150起跳，貴一點200多都有」、「台灣轉蛋價格以鋼彈類舉例 20→30→50→70→100→150→200→250，姑且算是漲了10倍」。（編輯：陳珮瑜）