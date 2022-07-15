周杰倫新專輯提前上架！深夜再送第二首新MV 歌迷全嗨爆
天王周杰倫睽違6年的新專輯《最偉大的作品》，原先是預定今（15）日凌晨0時才正式推出，並同步發行實體專輯，沒想到卻因紐西蘭時差問題，杰威爾音樂昨晚圖宣布，新專輯音檔提前曝光，為了所有預購數位專輯歌迷，決定將所有歌曲提前上限數專平台，欲購買數位專輯的朋友也可直接購買，第二波主打歌《還在流浪》的MV則仍然準時在0時推出。
周董《最偉大的作品》專輯6首新曲目如今已上架 YouTube Music、Spotify、YouTube、QQ音樂、KKBOX等平台，另外還收錄了先前推出的《Mojito》、《不愛我就拉倒》、《我是如此相信》、《等你下課》、《說好不哭》等單曲，以及一首專輯前導Intro。
不同於先前網路上外洩的曲名，此次《最偉大的作品》專輯中6首新歌曲包含日前已發佈的首波主打歌《最偉大的作品》，還有《還在流浪》、《紅顏如霜》、《錯過的煙火》、《粉色海洋》、《倒影》等不同風格的新曲。
而《還在流浪》一曲MV在0時推出後，7小時內就已突破88萬觀看次數，歌迷們全嗨爆留言，「不用睡了，聽爆！」、「文山＋周杰倫這組合就是又要奪獎的節奏」、「這首真的好好聽喔，周式風格完全沒變」、「沒想到還能看到哥的MV和音樂，大半夜的眼眶濕了」、「好好聽，一聽就上癮」。（編輯：賴禹妡）