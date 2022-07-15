路邊電器行怎存活？內行抖「3關鍵」靠它賺飽：買一堆房

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貼文一出，掀起熱議，「加盟店那種還有做網購，生意都還行，猛的是那種擺超老電器，盒子都照到變白了」、「長輩要的是人情味和服務，價格其實沒差」、「這種老店都靠熟客的人脈」、「自己店面，很多租的下去了」、「很多老人只敢在巷口電器行買家電不敢在網路買，怕被騙東西有問題找不到人，有店面人才不會跑掉」。
其中，也有內行揭關鍵，就是「冷氣安裝」、「維修方便、口碑好」和「二手電器」，「維修方便+1，我家也是固定跟熟的店家老闆買家電，疑難雜症一通電話馬上派人到府」、「維修服務為主，做口碑的」、「我看附近的電器行，最近每天都在搬冷氣」、「如果是空調師父，最近生意好到炸」、「翻修二手家俱啊...維修服務人家做的比大間的好很多」、「不要小看婆婆媽媽的好口碑，生意很好的」、「這種都是做認識生意的，維修隨叫隨到不用透過量販店再轉一手訊息」、「冷氣安裝很重要」、「口碑、服務」。
甚至還有網友透露，「有的老闆會兼作水電吧，水電賺的可多了，多到店面算零用錢的程度」、「我認識的光維修可以在新北拼到四間店面」、「我爸靠著你口中的小店面養三個小孩買三間公寓兩間透天，怎麼活下來的？認真做啊」、「我透天社區住戶做電器行買三棟房，而且三棟只是我看到的」。（編輯：郭佩蓉）