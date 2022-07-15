COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

路邊電器行怎存活？內行抖「3關鍵」靠它賺飽：買一堆房

▲有網友好奇「路邊的小電器行都怎麼存活」，貼文一出，也有內行揭3關鍵，直呼「賺了好幾棟房」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇「路邊的小電器行都怎麼存活」，貼文一出，也有內行揭3關鍵，直呼「賺了好幾棟房」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 10:05:12

現今網路購物發達，改變許多人以往到實體店面消費的習慣，其中「電器」除了網購，多數人也都較常到連鎖電器行、百貨公司選購；對此，就有網友好奇那「路邊的小電器行都怎麼存活」，貼文一出，也有內行揭關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「路邊的小電器行都怎麼存活的八卦？」為題發文，表示現在這個年代一般人要買家電，例如電視、洗衣機、除濕機等，應該是到量販店、百貨公司、網購或連鎖大電器行買，「但路邊還是有很多那種獨立的小電器行」，但常常經過一天也沒看見幾個客人上門，賣的價錢也沒有主要通路便宜，「而且都開在路邊，租金應該也不便宜，那這些小電器行都靠什麼存活的，有沒有八卦」？

▲有網友好奇「路邊的小電器行都怎麼存活」，貼文一出，也有內行揭3關鍵，直呼「賺了好幾棟房」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇「路邊的小電器行都怎麼存活」，貼文一出，也有內行揭3關鍵，直呼「賺了好幾棟房」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，掀起熱議，「加盟店那種還有做網購，生意都還行，猛的是那種擺超老電器，盒子都照到變白了」、「長輩要的是人情味和服務，價格其實沒差」、「這種老店都靠熟客的人脈」、「自己店面，很多租的下去了」、「很多老人只敢在巷口電器行買家電不敢在網路買，怕被騙東西有問題找不到人，有店面人才不會跑掉」。

其中，也有內行揭關鍵，就是「冷氣安裝」、「維修方便、口碑好」和「二手電器」，「維修方便+1，我家也是固定跟熟的店家老闆買家電，疑難雜症一通電話馬上派人到府」、「維修服務為主，做口碑的」、「我看附近的電器行，最近每天都在搬冷氣」、「如果是空調師父，最近生意好到炸」、「翻修二手家俱啊...維修服務人家做的比大間的好很多」、「不要小看婆婆媽媽的好口碑，生意很好的」、「這種都是做認識生意的，維修隨叫隨到不用透過量販店再轉一手訊息」、「冷氣安裝很重要」、「口碑、服務」。

甚至還有網友透露，「有的老闆會兼作水電吧，水電賺的可多了，多到店面算零用錢的程度」、「我認識的光維修可以在新北拼到四間店面」、「我爸靠著你口中的小店面養三個小孩買三間公寓兩間透天，怎麼活下來的？認真做啊」、「我透天社區住戶做電器行買三棟房，而且三棟只是我看到的」。（編輯：郭佩蓉）

汽車冷氣全開錯！「神秘按鈕」90％的人不知：涼爽還省油

住宅用電很難突破千度？台電：冷氣「這樣吹」電費恐增9%

冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

到現在還沒開冷氣！他只靠「1招」夜夜好眠：涼到半夜冷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀