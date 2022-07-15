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清大神秘景象！成功湖底突冒「數百坑洞」　背後真相曝光

▲成功湖出現大量的神祕坑洞，景色看起來相當奇特。（圖／《國立清華大學》FB）
▲成功湖出現大量的神祕坑洞，景色看起來相當奇特。（圖／《國立清華大學》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 10:22:37

位在新竹的清華大學，在校內有美麗湖景「成功湖」，但近年因淤積水質混濁，湖畔的設施也逐漸老舊不堪使用，校方決定發起成功湖整治計畫，卻在排乾湖水後，發現湖底有數百個神祕坑洞，引發校友熱烈討論，對此，校方也親自解答背後真相。

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▲水位下降後，湖底數量眾多的坑洞，越來越明顯。（圖／《國立清華大學》FB）
▲水位下降後，湖底數量眾多的坑洞，越來越明顯。（圖／《國立清華大學》FB）
清華大學PO出貼文「成功湖奇景大揭密！湖底滿佈坑洞？難道湖底有神秘力量」，解釋湖底大大小小的神祕凹洞從何而來，小編分享，自己一開始以為黑影是樹或建物的影子，但隨著水波散去，越來越多的黑洞浮現，才發現原來黑影是來自湖底。

至於造成此凹洞奇景的建築師，其實就是成功湖裡的常駐居民「吳郭魚」，這些坑洞全是吳郭魚的巢穴，因牠們繁殖能力強、生長也快速，習性為公魚會挖掘巢穴讓雌魚產卵，由親魚保護後代，直至幼魚可自由生活才離開「可以說是每有一個坑洞，就有一家吳郭親子之情阿」。

▲成功湖底撈出約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。（圖／《國立清華大學National Tsing Hua University》FB）
▲成功湖底撈出約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。（圖／《國立清華大學》FB）
而校方也確實在成功湖內撈獲了超過1公噸的魚，包含數以千計的吳郭魚，以及長約1公尺大頭鰱，還有錦鯉、白鰱等，至於未來這些魚會到哪裡去呢？校方解答，大頭鰱、錦鯉、白鰱將移到昆明湖放養；吳郭魚會交由廠商處理；台灣原生種烏龜移到昆明湖放養，外來種交由廠商處理。（編輯：鍾怡婷）

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