好市多豬腳「隱藏好康」曝！員工1句提醒賺翻：不知超虧
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，其內的熟食更是擄獲眾人胃口，對此有網友就分享，他近日到商場購買「德國豬腳」，結帳時收銀員突然詢問她「有拿醬嗎？」才意外得知原來部分好市多有提供芥末醬，貼文掀起熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，近日她在好市多遇到一位很熱情的收銀阿姨，在結帳時都會開口和客人寒暄，不過結帳品項來到「德國豬腳」時，對方卻突然詢問自己「啊妳有拿醬嗎？」讓原PO有些錯愕，反問「哪裡有醬可以拿啊？」
阿姨接著回應，「就在德國豬腳的架子上呀，妳不知道喔？」對此原PO感到相當詫異，不禁直呼「我真的驚呆了！我身為德國豬腳的鐵粉，很常在買，但居然不知道現場有芥末醬可以拿耶！真是白活了我，我還為了德國豬腳特地買瓶芥末醬放家裡，謝謝收銀阿姨，我是好市多裡唯一一個不知道有芥末醬可以拿的人嗎？」
貼文曝光後，短時間就受到許多網友關注，紛紛在留言區回應「應該沒有每一家都有，不然就是放很高沒人發現，我買了10幾次了，也從不知道有醬這個東西」、「沒關係，妳不寂寞，因為我也不知道」、「買過也不知道+1，現在知道了感謝」、「阿姨好貼心」；不過也有人表示「上次拿了芥末醬包，想說雖然不用錢還是過一下結帳台比較好，不料員工叫我直接放口袋就好」、「就在放烤雞、德豬的架上，有一個鐵盒一格黃芥茉包，一個胡椒粉包」。（編輯：張志浩）