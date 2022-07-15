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舊iPhone哪時候買才省錢？內行解答　2機型沒買到恐絕版

▲再過兩個多月，一年一度的蘋果發表會就要登場，萬眾矚目的iPhone 14系列機也即將問世。(示意圖／記者周淑萍攝)
▲再過兩個多月，一年一度的蘋果發表會就要登場，萬眾矚目的iPhone 14系列機也即將問世。(示意圖／記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 11:06:502022-07-15 11:07:45

再過兩個多月，一年一度的蘋果發表會就要登場，萬眾矚目的iPhone 14系列機也即將問世，由於這一代傳言包括瀏海、電池等功能都將有重大改革，讓不少人相當期待。近日，就有網友討論「如果說要買舊的iPhone的話，最好的入手時機是何時啊？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「最近接近9月iPhone 14的發表日了，還在思考到底要現在買還是等發表會調降再買舊機，如果是買空機的話，發表會後就會馬上調降價格嗎？另外iPhone Mini機型應該是不會馬上停售吧，因為還在考慮中」。

▲iPhone示意圖（示意圖／翻攝Unsplash）
▲網友討論如果要買舊款的iPhone應該何時要下手，引起討論。（示意圖／翻攝Unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「Mini應該會繼續賣，因為Mini後續目前沒有繼承者」、「Mini沒有出新的話應該還是會繼續賣有他的市場」、「我猜mini還會有賣最後一年，13Pro系列是鐵定下架的，按照往年都是這樣的」、「舊款通常都會降3000元，12應該也會再降3000取代11」、「通常就是發表會之後馬上去看就看到降價了」、「如果是官網的話，通常發表會前會進入維護，發表會結束後（如果有降價的話）官網會直接顯示新的價格，停售的話也是一樣，直接從官網上消失」。

綜合網友意見，如果這次想要換購iPhone的舊機型，可以等到發表會結束後立刻前往官網查看是否降價，不過要特別注意的是，若想要購買Pro系列機種的民眾，按照往年慣例來看，通常在發表會結束後，就會下架前一代iPhone Pro系列，讓新iPhone的Pro系列成為最高規格的蘋果旗艦機，而至於相對平價一般iPhone，推測屆時iPhone 14問世後，iPhone 11系列應該也可能按照傳統停產下架哦！因此瞄準這兩種機型的民眾可要先在發表會前下好離手，以免官網買不到、通路也找不到！無法撿到便宜。

至於考慮iPhone Mini的民眾，由於目前iPhone 14外傳消息都是沒有要推出Mini規格的機型，因此偏好小型手機的民眾恐怕會落空，如果要買Mini新機，可能僅能買iPhone 13 Mini；而如果傳言為真，因為Mini後繼無人，因此官方可能考量前一代Mini系列高機率可能會繼續販售，但實際狀況仍要等蘋果發表會後才會明瞭。（編輯：張嘉哲）

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