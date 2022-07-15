舊iPhone哪時候買才省錢？內行解答　2機型沒買到恐絕版

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「Mini應該會繼續賣，因為Mini後續目前沒有繼承者」、「Mini沒有出新的話應該還是會繼續賣有他的市場」、「我猜mini還會有賣最後一年，13Pro系列是鐵定下架的，按照往年都是這樣的」、「舊款通常都會降3000元，12應該也會再降3000取代11」、「通常就是發表會之後馬上去看就看到降價了」、「如果是官網的話，通常發表會前會進入維護，發表會結束後（如果有降價的話）官網會直接顯示新的價格，停售的話也是一樣，直接從官網上消失」。
綜合網友意見，如果這次想要換購iPhone的舊機型，可以等到發表會結束後立刻前往官網查看是否降價，不過要特別注意的是，若想要購買Pro系列機種的民眾，按照往年慣例來看，通常在發表會結束後，就會下架前一代iPhone Pro系列，讓新iPhone的Pro系列成為最高規格的蘋果旗艦機，而至於相對平價一般iPhone，推測屆時iPhone 14問世後，iPhone 11系列應該也可能按照傳統停產下架哦！因此瞄準這兩種機型的民眾可要先在發表會前下好離手，以免官網買不到、通路也找不到！無法撿到便宜。
至於考慮iPhone Mini的民眾，由於目前iPhone 14外傳消息都是沒有要推出Mini規格的機型，因此偏好小型手機的民眾恐怕會落空，如果要買Mini新機，可能僅能買iPhone 13 Mini；而如果傳言為真，因為Mini後繼無人，因此官方可能考量前一代Mini系列高機率可能會繼續販售，但實際狀況仍要等蘋果發表會後才會明瞭。（編輯：張嘉哲）