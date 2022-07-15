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打麻將竟被Apple Watch陰了？「1功能」出賣他：胡不了牌

▲近年科技產品越來越多元，功能上除了日常的傳訊、通話、顯示時間外，更能顯示身體狀態或與其他配件連動使用，其中Apple Watch就受到許多人喜愛。（示意圖／取自unsplash）
▲近年科技產品越來越多元，功能上除了日常的傳訊、通話、顯示時間外，更能顯示身體狀態或與其他配件連動使用，其中Apple Watch就受到許多人喜愛。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 11:23:10

近年科技產品越來越多元，功能上除了日常的傳訊、通話、顯示時間外，更能顯示身體狀態或與其他配件連動使用，為人們的生活帶來莫大的幫助，不過卻有網友分享，他在和朋友在打麻將時，竟意外被智慧型手錶「Apple Watch」的1條通知逗樂，過程曝光後引發熱議。

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一位來自日本的網友近日在推特發文表示，某天他和幾位好友相約打麻將消遣，過程中原PO某位好友幸運拿到一組好牌，正當他準備思考下一步時，該友人的Apple Watch竟突然傳出通知，上頭顯示「您的心率在上升」，瞬間讓牌桌上的所有人都明白他的現況。

▲網友好奇詢問「過年打麻將都準備什麼食物？」而引起內行分享2大零嘴。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO某位好友幸運拿到一組好牌，正當他準備思考下一步時，該友人的Apple Watch竟突然傳出通知。（示意圖／翻攝photoAC）
朋友的心情遭到Apple Watch這個「科技內鬼」的出賣，讓原PO不禁直呼「這真的太有意思了」，貼文也被上萬名網友轉推，紛紛回應「太好笑，各國元首開會時都戴一支，一定很有趣」、「就算是好朋友，但拿到這麼一大把好牌，不激動也難」、「科技是不會說謊的，看來這把胡不到了」、「太有趣了，不過以後打牌我不會戴手錶了」。

事實上，Apple Watch可以隨時使用「心率」App 查看心率，只要開啟App，並等候 Apple Watch 測量即可；此外，用戶也可以開啟心率通知，以瞭解心率是否维持在持續高於或低於指定的每分鐘心跳次數（BPM）之上或之下，或偶爾檢查是否出現有心律不整的現象。（編輯：張志浩）


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