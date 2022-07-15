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下半年「3星座」財運爆棚！這1位貴人幫牽線　爽升官加薪

▲塔羅牌艾菲爾老師公布了下半年「財運大暴漲」與「錢財留不住」的星座，其中3位財運爆棚，這位還爽升官加薪。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布了下半年「財運大暴漲」與「錢財留不住」的星座，其中3位財運爆棚，這位還爽升官加薪。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 11:26:39

在2022的下半年，逆行行星逐個肆虐某幾個星座，卻也有幾個星座在下半年的運勢看漲，財氣綿延不絕，塔羅牌艾菲爾老師就公布了下半年「財運大暴漲」與「錢財留不住」的星座。

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而這樣的情況絕大部分是過去的你是否有付出努力對待金錢、或是衝動行事打壞與金錢的關係，行星則在時間點上推波助瀾，這一切都不是那麼的絕對，所以無論是你有沒有上榜、是讓錢流出或流入到你身邊，請你都別忘記你也是有份創造的喔！文末的十二星座在下半年的與金錢的關係如何，有關鍵字作為小提醒，老師也表示，請同時參考太陽、上升星座

▲塔羅牌艾菲爾老師公布了下半年「財運大暴漲」與「錢財留不住」的星座，其中3位財運爆棚，這位還爽升官加薪。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布了下半年「財運大暴漲」與「錢財留不住」的星座，其中3位財運爆棚，這位還爽升官加薪。（示意圖／取自pixabay）
【錢財留不住】

白羊座

下半年，逆行的天王星影響白羊座的財帛宮，你的財務情況可要特別注意，可能是投資失利、兜售樓盤而賠上一大筆錢，而家人方面可能出現急需用錢而向你請求伸出援手的情況，你不得不咬牙苦撐結果把自己搞得慘兮兮。建議這段期間要特別留心財務狀況，做任何決定前一定要三思而後行，否則後果苦不堪言。

摩羯座

下半年，逆行的天王星與土星各自碾壓摩羯座的偏財宮與財帛宮，提醒著你須腳踏實地賺取金錢，切勿一步登天，要特別提防飛來橫禍的破財狀況，被人遊說投資、或是碰上陌生詐騙、無法推拒的人情而買下高金額的商品，請你在做任何行動之前，都要做好審慎的風險評估，以及估量自己的口袋有多深，也不要隨意聽信小道消息就下手，一切小心為上，也別輕易聽信他人片面之詞。

雙魚座

下半年，逆行木星在雙魚座的財帛宮，原本就對朋友非常有義氣的你，平常也少不了吃喝玩樂或叫外賣，然而在下半年容易大方過了頭，反而讓自己每個月都成了月光族。尤其是近期常常有人假借名義跟你借錢，這個人可能是你很要好的閨蜜，甚至可能是你事業上的合作夥伴，讓你完全找不到理由能拒絕對方，然而錢借出去卻是有去無回，讓你原本緊縮的荷包又更扁了。

【財運大暴漲】

獅子座

下半年，獅子座的守護星太陽在熾熱的八月份會達到能量的巔峰，金星也會接著來到命宮，金星與太陽聯手為你加油打氣。無論在投資、工作項目、自行創業都會相當不錯的成效，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，連帶而來的是向你綿延不斷湧來的金錢，如此財運大好的時期，又有時間的話，報名一堂能為你整體能力加值的課程，讓你無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票喔！

處女座

下半年，九月份金星與水星同時入駐你的命宮，這會是一段相對輕鬆的時期，特別容易心想事成，只要有心想要改善或加強，你不用花費太大的力氣去推動，像是洽談已久的大項目終於簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大把銀子回鍋、甚至向上級提出的加薪條件比你想像的更加優渥，如今迎來豐碩的果實顯化成金錢來到你身邊。記得對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係。

天秤座

下半年，金星接連造訪天秤座的玄秘宮與命宮，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，不但將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友。你相當懂得經營人脈、加上你不斷地持續精進工作技能的努力，這讓你在下半年有機會升官加薪、或者被高薪請調到夢寐以求的職位及部門、甚至是有貴人為你牽線、給予你超乎預期的挖角條件，讓你想拒絕都難。記得身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，噓寒問暖、請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。（編輯：郭佩蓉）

十二星座【下半年財運】關鍵字

白羊【投資失利】、金牛【謹慎行事】

雙子【低調為上】、巨蟹【守住本份】

獅子【財運大好】、處女【顯化金錢】

天秤【升官加薪】、天蠍【冷靜應對】

射手【練習理財】、魔羯【飛來橫禍】

水瓶【韜光養晦】、雙魚【大方過頭】

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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