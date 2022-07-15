南港案洗錢！吳淑珍辯無犯意　更二審不信改判2年

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更二審認定，吳淑珍有掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢行為，判處2年，扣案洗錢的財物及孳息共美金299萬餘元沒收。蔡銘哲明知寄藏的財務是貪汙所得，處8月，褫奪公權1年，經減刑為4月，褫奪公權1年。
陳致中、黃睿靚共同有掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢行為，陳致中遭判處1年，併科罰金150萬元，罰金如易服勞役，扣案的美金816萬餘元沒收；黃睿靚判處10月，併科罰金100萬元，罰金如易服勞役，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元，扣案美金816萬餘元沒收。
另外，更二審指出，因《會計法》99-1條已於今（2022）年6月15日修正公布，解除2006年12月31日以前，國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。
因此，扁、珍、陳鎮慧被訴侵占公有財物、利用職務上之機會詐取財物、行使偽造及變造私文書、使公務員登載不實文書、行 使公務員登載不實文書、偽造印章（以上均為國務機要費案）及就國務機要費案犯罪所得洗錢部分。
馬永成被訴侵占公有財物、利用職務上之機會詐取財物、行使偽造及變造私文書、使公務員登載不實文書、行使公務員登載不實文書、偽造印章部分（以上均為國務機要費案）。林德訓被訴侵占公有財物、行使變造私文書、使公務員登載不實文書、行使公務員登載不實文書部分（以上均為國務機要費案）。
蔡銘哲、郭銓慶被訴有掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢行為（指國務機要費案犯罪所得洗錢部分），因行為時間在2006年12月31日之前，其等行為後法律廢止刑罰，應依《刑事訴訟法》302-4規定，均為免訴判決。
扁珍的國務機要費案及洗錢案，一審時均遭判無期徒刑。陳致中、黃睿靚的洗錢案，一審時各判2年6月、1年8月，均併科罰金1.5億元，黃睿靚獲緩刑5年宣告、支付公庫2億元。馬永成、林德訓的國務機要費案，一審時各判20年、16年。陳鎮慧國務機要費案、洗錢案，一審時遭判7月，緩刑5年。