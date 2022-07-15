參訪歐萊德零碳排經驗　張善政：如當選也將挹注資源

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張善政說，早年在渴望園區Google雲端資料中心工作，也在建築物屋頂裝設太陽能板，催生過綠建築認證，知道認證的過程不是很簡單，裡面的細節如果沒有很大的決心，要把每一個國際認證的細節都走過不是一件小事。得知歐萊德有一支「解凍格陵蘭」的台灣遠征隊要前往格林蘭了解地球暖化的問題，同時要在當地以零碳排為目標生活20多天，覺得很有意義，所以特地前來加油打氣，希望他們能記錄這趟遠征過程及經歷，因為這樣的經歷對台灣環境教育來說會是一個很好的教材。
張善政表示，桃園是全台灣工業產業第一的城市，工業的基礎非常龐大，目前產業的共識是如何降低碳排或零碳排以符合國際規範，歐萊德的經驗相當寶貴，希望未來歐萊德的經驗能分享給其他企業。從市政府的角度來說，企業在轉型升級的階段需要知道KNOW HOW，未來會結合像歐萊德這樣零碳排的企業一同推廣，而過程中企業會有成本的考量，或許市政府也能挹注一些資源讓企業在這個過程中也可以走的更快更順。
歐萊德創辦人葛望平，這次遠征團隊會到格林蘭拍攝環保紀錄片，希望作為一個環境教育的一個教材，透過鏡頭記錄現在地球上所見環境變遷帶來的影響，還有對當地的居民的影響，作為啟發。