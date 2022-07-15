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蝦皮在台7年突飛天崛起？眾認了「3神優勢」：水準最高的

▲蝦皮購物近幾年崛起，成為時下最多人使用的網購平台。（圖/記者張嘉哲攝）
▲蝦皮購物近幾年崛起，成為時下最多人使用的網購平台。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 15:17:57

根據資策會日前公布的電商消費習慣報告，消費者最常使用的平台以蝦皮購物奪下冠軍，超過六成台灣人都愛使用蝦皮來網購東西。而就有網友對此現象討論「大家為什麼都那麼愛用蝦皮啊.....淘寶才是真的用過一次就回不去了吧？」貼文引發廣大迴響，不少過來人紛紛點出蝦皮「3優勢」，掀起話題。

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一名網友在PTT貼文指出「扣除時間性之外，淘寶貨都比蝦皮便宜吧？更不用說很多蝦皮店家就是批淘寶貨來賣的......很多人說蝦皮介面好用而且有免運券，我覺得很不直覺，然後你真的有差這60塊運費嗎？更不用說現在免運規則一堆，是只有這裡的網友在推薦蝦皮？淘寶才是用一次就真的回不去吧？

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▲網友好奇為何那麼多人喜歡用蝦皮購物。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，蝦皮出貨速度比淘寶快五倍吧」、「有些東西蝦皮價格比淘寶便宜...你沒發現而已」、「我之前在淘寶買鞋子結果送來不一樣的東西，從此之後再也不用」、「之前在淘寶買上衣，送來材質爛到爆，想退貨再換要等14天，果斷棄謝謝」、「至少收到東西有問題蝦皮會介入處理退款.....」、「現在一堆東西運費問題，淘寶已經不見得比蝦皮便宜了」、「免運券還是最強的好嗎，超好用又好買」、「小東西價差小到不值得特地從淘寶買了，等待時間多好幾天」、「通常買不到三百塊，還要等一個過海關，麻煩」、「免運費策略絕對台灣最強的」。

綜合網友意見，不少人認為淘寶東西雖然便宜且許多款式以及商品蝦皮都有，但蝦皮仍舊是台灣人最愛，原因在於「價差其實不遠的狀況下，淘寶等待時間通常是蝦皮的三倍到五倍以上」；另外則是「由於畢竟是從大陸發貨，因此賣家多數都在大陸，不少人商品有問題後，即便可以退貨一來一回可以花上整整個半個月，相當麻煩且繁瑣。對比蝦皮賣家多數在台灣，實在方便許多」。

最後則是蝦皮免運策略奏效，常態性發放免運券，果然吸引許多購物人潮，且奪下「網購一哥」的寶座，蝦皮從2015年10月進駐台灣服務，才短短不到7年就崛起稱霸網購市場，讓人不得不佩服其行銷以及宣傳的手法，目前統一物流的「蝦皮店到店」也持續擴張當中，讓人好奇未來電商版圖的變化到底又有何走向。（編輯：張嘉哲）

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