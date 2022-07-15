超商「神級飲料」突然被掃空？原因曝光眾秒懂：難怪缺貨
超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化食品，也成為不少民眾的三餐，一些經典商品更是人們生活不可或缺的，不過近日卻有網友表示，自己想喝「純喫茶」卻發現不少門市缺貨，詳細了解原因後，才了解與知名手遊《傳說對決》有直接關聯，引發眾人熱議。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「最近孩子們人手一瓶純喫茶哈哈哈，女兒抱怨補習班附近超商都被掃光，媽咪出手，10瓶到手，聽店員說有人一次下訂50瓶」，原PO解釋，會造成大量人潮搶購的原因，就是為了「遊戲序號」，對此原PO則表示「還好平常就有在喝它們，遊戲有賺有賠，飲料適可而止，身體還是要顧啊」。
貼文一出，網友紛紛回應，「我老公每天一瓶」、「我兒子喝到快吐了」、「我們業主每天買5瓶！只為給他兒子收集序號」、「超誇張，連兩天去都喝不到，我的精神糧食耶」、「一個造型才多少錢，要灌多少飲料去賭啦」、「難怪今天鄰居送4瓶給我們，但都沒有序號」、「我這裡每天幾乎都是空的，快累死了，大夜店員在此」、「買不到！快哭死了」。
事實上，《傳說對決》的此活動從2022年7月13日至10月26日止，凡是購買650ml純喫茶系列（任一口味），且瓶身上附有活動貼紙的商品，就有機率得到特定造型，進而導致部分門市出現缺貨現象，且無論是在Dcard或巴哈姆特等論壇，都有一些網友發文討論為了造型而掃購純喫茶的現象，更有人表示自己一次買了150罐實測，可見其影響力相當驚人。（編輯：張志浩）