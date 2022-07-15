第一萬間7-11開幕爆紅！內行抖「這間」更狂：變觀光景點
亞洲第一萬間7-11「亞萬門市」日前正式開幕，吸引不少人前往朝聖，店內的專區設置眾多，像是個人包廂、麵包專區甚至有知名冰淇淋、甜甜圈品牌進駐，連網紅Joeman也到親臨現場參觀。而就有網友討論「除了亞萬門市之外，台灣其實也有許多特色門市，還蠻有趣的」貼文引發廣大迴響。
一名網友在Dcard貼文指出「現在台灣人應該每天都會去一次超商吧? 我自己是屬於小七派的，來跟大家分享一下台灣一些具有特別意義的門市，不知道大家去過幾間？」首先是最近剛開幕的亞萬門市，這間也是屬於超級門市，包含Cold Stone、21世紀烤雞、MisterDonut 還有新的咖啡品牌不可思議咖啡，跟美妝品牌K.seren， 快要跟百貨公司差不多了，未來應該也會成為安平區的新地標。
另外，台灣第一間7-11就是為在台北的「長安門市」，1980年2月開幕，至今已經有42年了，不過現在擴大營業搬到原本隔壁，改名叫「鑫長安門市」；接下來是最台灣海拔最高的「嘉義神木門市」，位在海拔2200M，店面裝飾上也使用了鄒族的圖騰、意象， 是入住飯店、觀看日出前必去補貨的便利商店， 其中最大的特色就是因為氣壓影響， 所有洋芋片包裝都會脹得鼓鼓的非常可愛。
貼文一出，網友紛紛回應「神木門市一定要去過吧？」、「就想去看那個神木門市的洋芋片XD」、「神木門市每次都一堆人去看洋芋片，直接變觀光景點」、「這幾間只有一間我去過，就是神木門市」、「斗六車站對面那間超大間的....第一次進去嚇到」、「台南的陽光城門市！7-11樓上就是職棒球隊統一獅的球員宿舍」、「在嘉義居然沒去過神木門市....」、「7-11海豚彎門市，去墾丁必定經過的」、「神木門市超常去的」。（編輯：張嘉哲）