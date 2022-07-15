COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《傳說對決》純喫茶之亂！他喝9瓶中獎　店員認補到手酸

▲純喫茶合作手遊《傳說對決》，只要購買飲料就能獲得虛寶序號，不少人近日瘋狂搶購。（圖/記者張嘉哲攝）
▲純喫茶合作手遊《傳說對決》，只要購買飲料就能獲得虛寶序號，不少人近日瘋狂搶購。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 17:17:07

許多線上遊戲或者手遊都會與一些品牌食品或者飲品合作，如果消費者購買後，通常都能拿到一組序號來獲得限定的虛寶，經常推出後都廣受玩家喜愛。近日手遊《傳說對決》就和品牌純喫茶合作，只要購買純喫茶系列的飲品，就可拆下上頭的序號來兌換虛寶，引起不少討論，在各大社團當中人氣強強滾，但除了玩家討論外，也有不少店員出面發表勸世或者厭世言論，意外掀起一股「純喫茶之亂」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《傳說對決》官方臉書表示，這次的活動從7月13日開始到7月26日，凡是購買650ml純喫茶系列（任一口味），並且瓶身上附有活動貼紙的商品，在遊戲內輸入序號，就有機率得到特定造型，活動才剛推出第三天，論壇以及社群平台就掀起廣大討論，有店員更笑稱這是「純喫茶之亂」。

有多位網友在臉書社團「台服傳說對決交流版」貼出自己的戰績，有人透露自己買了兩箱純喫茶，結果只喝了9瓶就中獎，讓他也尷尬的說「不知道剩下的要怎麼辦」；另外則有人非天選之人，喝了整整45瓶結果都是其他虛擬寶物，造型直接槓龜；也有不少玩家提到「這幾天喝到快吐了啦！」、「我老公跟我兒子天天喝，是有多好喝！原來是因為這樣活動」。

▲
▲有網友分享自己才喝9瓶純喫茶就抽到造型，讓他相當興奮。（圖/台服傳說對決交流區）
另外，也有超商店員在Dcard傳說對決版加入討論，表示「這幾天純喫茶生意超級好！原來是因為這個活動」、「補貨補到心好累啊.....有些人一來就是掃貨十幾瓶」、「現在一上大夜班就是開始補純喫茶，真的是純喫茶之亂哈哈哈」；不過也有店員表示「因為活動貼紙是貼在外盒，先前有別的遊戲跟飲料品牌合作時，店內有被偷竊的經驗，請大家不要以身犯法去偷竊貼紙，不要因為一張貼紙吃上官司，實在得不償失」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲《傳說對決》與純喫茶合作，引起玩家廣大迴響，不少人每天喝到快崩潰，只為抽到造型大獎。（圖/記者張嘉哲攝）

李佳穎12年都沒變！網看《新楓之谷》廣告愣：台詞還一樣

第一萬間7-11開幕爆紅！內行抖「這間」更狂：變觀光景點

《全明星4》藝人名單疑外流！觀眾抓包　急關IG來不及了

蝦皮在台7年突飛天崛起？眾認了「3神優勢」：水準最高的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀