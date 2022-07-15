《傳說對決》純喫茶之亂！他喝9瓶中獎 店員認補到手酸
許多線上遊戲或者手遊都會與一些品牌食品或者飲品合作，如果消費者購買後，通常都能拿到一組序號來獲得限定的虛寶，經常推出後都廣受玩家喜愛。近日手遊《傳說對決》就和品牌純喫茶合作，只要購買純喫茶系列的飲品，就可拆下上頭的序號來兌換虛寶，引起不少討論，在各大社團當中人氣強強滾，但除了玩家討論外，也有不少店員出面發表勸世或者厭世言論，意外掀起一股「純喫茶之亂」。
根據《傳說對決》官方臉書表示，這次的活動從7月13日開始到7月26日，凡是購買650ml純喫茶系列（任一口味），並且瓶身上附有活動貼紙的商品，在遊戲內輸入序號，就有機率得到特定造型，活動才剛推出第三天，論壇以及社群平台就掀起廣大討論，有店員更笑稱這是「純喫茶之亂」。
有多位網友在臉書社團「台服傳說對決交流版」貼出自己的戰績，有人透露自己買了兩箱純喫茶，結果只喝了9瓶就中獎，讓他也尷尬的說「不知道剩下的要怎麼辦」；另外則有人非天選之人，喝了整整45瓶結果都是其他虛擬寶物，造型直接槓龜；也有不少玩家提到「這幾天喝到快吐了啦！」、「我老公跟我兒子天天喝，是有多好喝！原來是因為這樣活動」。
另外，也有超商店員在Dcard傳說對決版加入討論，表示「這幾天純喫茶生意超級好！原來是因為這個活動」、「補貨補到心好累啊.....有些人一來就是掃貨十幾瓶」、「現在一上大夜班就是開始補純喫茶，真的是純喫茶之亂哈哈哈」；不過也有店員表示「因為活動貼紙是貼在外盒，先前有別的遊戲跟飲料品牌合作時，店內有被偷竊的經驗，請大家不要以身犯法去偷竊貼紙，不要因為一張貼紙吃上官司，實在得不償失」。（編輯：張嘉哲）