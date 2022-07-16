水餃「冷水下鍋」狂失敗？內行曝簡單1做法：皮超Q又不破
冷凍水餃有許多不同煮法，部分人支持冷水下鍋派，另一部分人則堅持滾水下鍋，每個人的做法不盡相同，對此就有一名網友試了冷凍水餃的冷水下鍋煮法，卻連續兩次都失敗，最後還是回到滾水下鍋方式，直呼：「還是滾水煮出來的最好吃，水餃皮又Q又好吃！」
該名網友今（16）日在PTT貼文，他以「冷凍水餃冷水下是不是天大的騙局」為題，表示自己煮冷凍水餃都是等到熱水滾了才下，但後來看到網路上教學要冷水下鍋，照做後卻得到一盤又爛又難吃的水餃，簡直變成麵疙瘩，試了2次都不成功，「後來還是滾水煮出來的最好吃，水餃皮又Q又好吃」，讓他好奇問：「冷凍水餃冷水下是不是天大的騙局啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「如果你冷水下，要一直攪拌到煮滾」、「麵體沒定型不要攪拌，一定會散開」、「我冷水下去的就很好吃啊，要蓋鍋蓋然後滾了轉中火剩下就等膨起來」、「溫水下鍋一直攪動到水滾」、「溫水啦，熱水皮太快糊化，冷水又不是要焯水，溫水就可以了」、「那麼麻煩，直接電鍋解決就好」。
也有網友建議就用滾水煮水餃就好了，「誰教你的啊，本來就是水滾再放水餃一開始攪一下就好了，開始沒黏後面就不會黏了」、「滾了才下，點水兩次，皮Q不破」、「煮好幾次冷凍水餃都是無腦滾水放下去」、「冷水煮不適合冷凍超過10天的，尤其是凍到有點裂皮的就容易爛掉，最安全就是滾水下轉中火等滾了喇幾下下一碗冷水等水餃澎了就能吃」、「熱水煮熟過冷水，冷水下麵粉都要融光了」。（編輯：賴禹妡）