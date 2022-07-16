直播刮刮樂「竟中5000萬」！女網紅尖叫痛哭 27秒片瘋傳
不論在哪個國家，不少人都會在日常購買一些彩券，希望財神爺能夠來敲門。而近日，就有一名南韓的網紅賣花人（꽃팔이）開直播時，沒想到竟然中了韓幣20億元（約台幣5000萬），讓她當場掩面爆哭直呼「我要回家了」掀起話題。
綜合韓媒報導，網紅賣花人13日晚間直播分享自己購買的刮刮樂，沒想到刮開之後，她一再確認卻發現自己中了獎金韓幣20億元（台幣5000萬元），當下難掩情緒激動直接爆哭還尖叫直呼「我真的中了！天啊！瘋了吧！」並且表示要回家開始收行李，就把直播關掉。
當下觀看的網友都超傻眼，並將影片存下來放到各大論壇，不少網友紛紛回應「原來中大獎情緒這麼激動www」、「哇...瘋了吧....她整個人都失控了」、「哇....這真是太奇妙了」、「中頭獎的感覺好難體會啊，看她還是這麼激動的哭了呢」、「不能理解這麼失控的原因，即使中了大獎也應該低調一點在直播說沒中」。
而事實上，賣花人本身主要工作是經營花店，偶爾會透過直播影片分享不同主題，主要也是分享經營花店的日常，而她的日常興趣就是購買刮刮樂來玩，中獎時她還透露自己每個月都花韓幣50萬元（台幣1.25萬元）買刮刮樂，這次終於抱回大獎，不過也有網友認為她情緒太激動也太高調，花店可能必須收店，以防不肖人士前往，而從中獎後，她目前就再也沒開過直播了。（編輯：張嘉哲）