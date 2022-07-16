機車後座秀iPhone求救？網見「螢幕4字」哭了：手抓很緊
許多新手駕駛上路時，都會害怕惹到其他老司機的異樣眼光，壓力超大。近日，就有網友騎車時發現，前方一台雙載機車，後座的人卻一直握著iPhone給大家看，結果仔細一看螢幕，竟讓他忍不住豎起大拇指「這男的很讚」。
臉書社團「爆廢公社」，15日一名網友PO照大讚「不得不說，這男的很讚，很替大家著想很貼心。」原來是前方的雙載騎士中，負責騎車的女生是新手駕駛，而坐後座的男生就在iPhone上幫忙顯示「新手駕駛」的圖案，並握在手上來藉此提醒後方用路人，模樣顯得相當有趣。
貼文曝光後，立刻湧進網友們紛紛笑翻「他抓的很緊，代表請遠離」、「難怪手抓那麼緊」、「用生命在演出」、「你沒有錄影，不然可以看得出來他其實手在抖」、「好細心ㄉ男生」、「用生命在提醒大家」、「女朋友看到這個一定氣死」。
事實上，照片中這名男子的手機圖案，可是日本《道路交通法》所規定的標誌之一，特徵為具有形狀類似箭尾端的羽毛，右邊是綠色、左邊是黃色。據日本交通法律規定，駕駛人在初次取得駕照後，必須在車輛上貼此標誌至少一年，以保護新手以及其他周圍車輛的安全，來降低車禍發生。（編輯：詹鎰睿）