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1杯手搖飲就傷身！專家曝「這族群」要小心：微糖也沒用

▲一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇。（示意圖／取自unsplash）
▲一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 10:36:242022-07-16 10:39:13

一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇，對此專家就提醒，年齡較小的孩子一天只要一杯就會攝取過量糖份，且就目前市售手搖飲來看，就算只點半糖或微糖，也很難不超量，呼籲大人們應讓孩子養成喝水的習慣。

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毒理學專家招名威在臉書發文表示，有高達9成的國小生每週至少喝1次含糖飲料，市售含糖飲料原料多添加以「果糖」為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病；通常過量攝取糖份，糖會和蛋白質結合形成糖基化蛋白質，這種變異的蛋白質會隨著血液流到身體各處，可能造成身體發炎，對孩童來說，肥胖、過敏、氣喘、代謝症候群、情緒不穩躁動的腦部狀況也會大增，更重要的是，孩童的學習力和記憶力都會下滑。

招名威強調，其實講白點，攝取的「劑量」才是關鍵，他解釋，「適量攝取糖份時，舌頭上的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙『多巴胺』，讓人感到滿足、愉悅，會有迷上甜食這類成癮的現象；但若食用過量含糖食品，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子會大幅減少，結果憂鬱症和躁鬱症的發生率雙雙都會提升不少」。

▲原PO疑惑手搖飲料生意是否真的是暴利。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲毒理學專家招名威提醒，「糖」帶給人們的快樂和滿足是很短暫的，孩子應從小就養成喝水的習慣。（示意圖／翻攝自Pexels）
對此招名威也給出攝取參考，「以體重50公斤的人來計算，每日所需熱量約1500大卡，外加糖攝取量不宜超過150大卡，即 37.5公克的糖（約7顆方糖，每公克糖可產生4大卡熱量），以手搖飲為例，大杯全糖茶飲（約700毫升），外加糖量約 57.4 公克（熱量約 230 大卡），飲用一杯即超過每日上限，即使孩童體重較輕，每天一杯喝半糖或微糖的飲料，也很難不超量」。

最後招名威強調，「糖」帶給大家的快樂是很短暫的，現在已經不少成人都在實施戒糖了，因此也請家長們，能夠好好養成孩子喝水的習慣。（編輯：張志浩）


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