IG「1規則」讓妹子心碎！用戶看手機全愣了：有夠難發現
現代人多用訊息與親友連絡，使用軟體包含Facebook、Line等不勝枚舉，而Instagram能透過追蹤、限時動態等方式和他人互動，也吸引不少使用者成為鐵粉，不過近日有網友卻意外發現，她的帳號在「追蹤人數」達到一定數字時，竟然無法再新增，貼文讓不少網友震驚「原來有這規則」。
一名網友在Dcard發文表示，她的Instagram追蹤人數自從達到7505之後，「凡是新追蹤的帳號，再刷新了以後，都會變成沒有追蹤的狀態」導致她最近追蹤的帳號無法觀看，錯愕的他於是上網尋求解答，沒想到竟發現，Instagram「不允許用戶追蹤超過7500人」，讓想追蹤更多的原PO相當崩潰。
貼文掀起一陣討論，網友紛紛回應「還有這種事」、「原來有這個規定，以前沒注意過」、「這個不追蹤7500人還不會知道」；也有許多網友相當佩服原PO，表示「7500有辦法看嗎？一天花多少時間在IG啊」、「7500追蹤，比7500粉絲還要難…到底怎麼有辦法追那麼多帳號」、「我跪了，7500光按追蹤要按多久」、「被限制沒差吧，反正也看不完啊」。
事實上，為何要設立追蹤人數限制，Instagram官方也有發表聲明解釋，「為了減少垃圾訊息數量，Instagram不允許任何用戶追蹤超過7500人，凡是嘗試追蹤超過 7,500 人的用戶，不論他們本身擁有多少粉絲，皆會看到錯誤訊息，任何目前追蹤超過7500人的用戶，都是在這項變更生效之前所追蹤的」。（編輯：張志浩）