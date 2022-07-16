上班追劇沒關係！他想開「月薪25K」爽缺 網刷一排卡位
除了穩定的薪資福利，以及固定的工時外，工作的內容是否符合自己期待等，都是不少人在挑選工作時的一大考量，近日一名老闆考慮開出月薪25500元的職缺，上班時只要「顧店」和進行簡單的登記作業，由於沒嘗試過，他就尋求網友意見，貼文一出掀起討論。
原PO在Dcard發文透露，自己是一名當鋪老闆，自己開店一段時間後，近日有想擴編員工的念頭，他表示「工作內容就客人進來繳錢，幫我記錄就好，一天大概2個或5個，沒事可以用電腦看劇、玩手機，一天8小時大概有7小時沒事，週休二日，這樣有人幫我顧店我出去逛街也比較有安全感」。
這份職缺，原PO開價為月薪25500元，他補充「本來都是自己顧，但感覺好浪費生命，你們覺得這薪水可以嗎？」網友回應「好爽喔，感覺會很多人應徵」、「完全不會太低，很多行政包山包海開跟你一樣」、「想報名，超需要這樣的工作然後可以順便投資」「我都想報名了，我實習跟你開的工資一樣，時間還比較長」、「感覺很適合夜間部的學生去嘗試」。
此外，也有網友透露，「我本身做一個小眾體育用品店，這種工作也是一個人顧店等客人，沒客人上門就是閒一整天，不過我們老闆是算時薪180，一個月下來底薪起碼3萬多一點，但也是有業績壓力」、「做過當鋪，沒人的時候真的就是滑手機滑一整天，只是還要外加放款跟查客人資料」。（編輯：張志浩）