周杰倫、方文山最經典的歌？網推「1神曲」：詞句美到炸
周杰倫新專輯《最偉大的作品》已經在7/15上架，其中，第二首主打歌《還在流浪》就和老搭擋方文山再度合作，一上線就讓許多歌迷愛上。對此，就有網友好奇詢問，「周杰倫X方文山，哪一首最經典呢？」意外掀起大家熱烈討論。
網路論壇Dcard，15日一名網友PO文表示，周董深夜發表的新歌，是由方文山作詞，讓他有些期待，畢竟兩人的合作創造出無數經典歌曲。同時，他也分享心目中最喜歡的歌曲，包含《青花瓷》、《煙花易冷》、《千里之外》、《七里香》，不禁詢問「周杰倫本身好歌很多，和方文山合作的又是經典中的經典，不知道大家心中『周杰倫Ｘ方文山』，最棒的合作曲是哪一首呢？」
沒想到最多人提到這首神曲《七里香》紛紛直呼，「七里香是我的摯愛」、「七里香永遠怎麼聽都聽不膩」、「七里香一生推」、「你出現在我詩的每一頁~這句是我聽過最美的詞了」。
但也有人分享其他經典神曲，「我落淚情緒零碎，第一次認識光看歌詞就直接愛上這首了」、「喜歡蘭亭序！」、「我喜歡紅塵客棧！古風意味濃厚」、「千里之外跟青花瓷，歌詞真的絕美，這兩個人搭配簡直無敵」、「落雨聲，周杰倫作曲方文山作詞江蕙演唱，每每聽到都會感動到鼻酸」、「反方向的鐘，爺爺泡的茶，米蘭小鐵匠，也都是兩人合作的經典」。
據悉，現年53歲的方文山，因早期和周杰倫合作就建立深厚交情，幾乎成為周杰倫的專用作詞人，包含用各種名詞交疊帶來想像《愛在西元前》、充滿濃厚中國風的《青花瓷》、《蘭亭序》，以及浪漫輕快周式情歌《手寫的從前》、《告白氣球》等等無數經典作品，不僅深受大眾喜愛，更成為台灣許多現代的文學教育題材。（編輯：詹鎰睿）