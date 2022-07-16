buffet要吃回本先吃「它」！食量秒暴增50%：日本人瘋傳
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而日本節目《林先生が驚く初耳学！》就針對這個議題做出研究，只要在餐前三小時吃下「1物」，食慾就能大開。
電視節目中，也找來普通女生來做測試，一次是直接進食的話，平均可以吃下7.3盤的食物；但另一次則是事前先吃「炸豬排」，結果平均吃的盤數就增加到10.6盤，是前一次測試的1.5倍之多，等同於食量瞬間大幅度增加50%，讓在場來賓也相當驚訝。
對於為何炸豬排能夠激起食慾，內科醫生市原廣太郎也點出關鍵在於「炸豬排皮」，因為炸物外皮的油分會在飯後一段時間中，分解成為游離脂肪酸，游離脂肪酸在血液中流動時，會刺激我們腦內的攝食中樞，藉此產生飢餓感、食慾大開吃更多。
市原廣太郎提到，所以在要去吃吃到飽之前三小時，若想要吃個過癮，可以先吃切片炸豬排兩塊，效果是最好的，而如果不想要吃豬排，只要是有相同酥脆外皮的炸物，都有同樣效果，包括炸天婦羅、炸雞等等都可以。（編輯：張嘉哲）