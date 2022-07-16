COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

buffet要吃回本先吃「它」！食量秒暴增50%：日本人瘋傳

▲不少人喜歡三五好友一起相約去吃海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人喜歡三五好友一起相約去吃海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 14:10:032022-07-16 14:10:25

不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而日本節目《林先生が驚く初耳学！》就針對這個議題做出研究，只要在餐前三小時吃下「1物」，食慾就能大開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
電視節目中，也找來普通女生來做測試，一次是直接進食的話，平均可以吃下7.3盤的食物；但另一次則是事前先吃「炸豬排」結果平均吃的盤數就增加到10.6盤，是前一次測試的1.5倍之多，等同於食量瞬間大幅度增加50%，讓在場來賓也相當驚訝。

▲
▲日本節目實測在事前吃下「炸豬排」之後，食量暴增50%，掀起討論。（圖/翻攝《林先生が驚く初耳学！》）
對於為何炸豬排能夠激起食慾，內科醫生市原廣太郎也點出關鍵在於「炸豬排皮」，因為炸物外皮的油分會在飯後一段時間中，分解成為游離脂肪酸，游離脂肪酸在血液中流動時，會刺激我們腦內的攝食中樞，藉此產生飢餓感、食慾大開吃更多。

市原廣太郎提到，所以在要去吃吃到飽之前三小時，若想要吃個過癮，可以先吃切片炸豬排兩塊，效果是最好的，而如果不想要吃豬排，只要是有相同酥脆外皮的炸物，都有同樣效果，包括炸天婦羅、炸雞等等都可以。（編輯：張嘉哲）

buffet怎吃才內行？「正確回本順序」曝　1物拿了秒虧錢

台灣buffet王者不是旭集？「黑馬」跑出：打100通才訂到

去buffet「1回本美食」堅持不拿？老饕臉綠：只是撐場面

buffet剛入場吃啥內行？她「伸手一拿」眾全震驚：太聰明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀