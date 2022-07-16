賈永婕真的火了！再轟舅舅、舅媽讓父母蒙羞：大逆不道
「抗疫女神」賈永婕捲入弟弟和舅舅的官司風波，檢察官勘驗錄音檔，姊弟被高齡74歲的老媽媽指責不孝，對此，賈永婕今（16日）發文回應，解釋被診斷失智的媽媽遭舅舅、舅媽謀奪財產，自己和弟弟長期照顧媽媽，不孝一事子虛烏有。稍早她再度發文，痛批舅舅、舅媽：「讓自己父母蒙羞的人才是大逆不道！」
賈永婕弟弟發現，舅舅和舅媽帶母親到保險公司，將7張即將到期的高收益投資保單解約，並將解約金中的2700多萬元換成96萬元美金，匯到自己的美國帳戶買房子，雖然緊急委任律師提起跨國訴訟阻斷交易，仍有數百萬現金未追回，目前正透過訴訟處理。
針對媽媽指她和弟弟不孝的錄音檔，賈永婕懷疑媽媽受舅舅、舅媽引導，說出姊弟倆不孝的說詞並錄音，不解對方到底是什麼意圖，「一直以來父母親的生活費用、購屋、和弟弟出國的學費都有我大力支應，目前媽媽是由我們姐弟在照顧，並沒有什麼不理會，不孝的狀況」。
澄清聲明發布3小時後，賈永婕再發文寫下：「孝經上說：立身行道，揚名於后世，以顯父母，孝之終也。行得正坐得直不讓父母蒙羞是為人子女的基本孝道！如果還能夠彰顯父母、讓父母引以為榮是大孝！我相信我天上的爸爸、媽媽就算失智還是都以我為榮！」暗批「一個詐騙他人財產，讓自己父母蒙羞的人才是大逆不道」。（編輯：楊穎軒）