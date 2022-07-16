直接爽喝0元7-11飲料！網抖「限時結帳法」：38天後失效

我是廣告 請繼續往下閱讀
而該貼文其中的細節在於，該名網友其實先前就透過7-11的APP或者用LINE加入7-11官方帳號進行抽獎，幸運抽到兩件飲品49折的優惠，原本要到超商結帳使用，但到現場其實是「可以再用機台抽一次」，因此0元的機會又更多，如果轉出來比49折還差的折扣，就能直接用券；但如果像該名網友幸運轉到0元，則可以保留49折優惠券，還能爽喝兩瓶飲料，實在是大黑皮！
貼文一出，網友紛紛回應「真的幸運欸....冰品我沒抽到飲品也抽不到辣！」、「崩潰，不要說0元，我連對折都沒抽過」、「我怎麼抽都是89折，手超賽的」、「沒錯啦！就是先抽完APP跟官方四次之後，再去超商抽一次啦！然後再做比較」、「我只有89折跟79折無言」、「永遠的89折跟79折路過＝＝」、「ccccc你一個0元的氣啦」。
而《NOWnews》記者日前也實際到LINE上抽取優惠券，結果抽到89折優惠，到超商購買任兩瓶罐裝飲料後，店員確實會直接啟動拉霸機（因配合疫情都是代抽），結果轉到79折，比原先要購買使用的89折券還要更低，於是就能使用79折優惠結帳，還能保有一張89折的優惠券。而「夏日大Bingo」的活動持續到8月23日，從今天算起還有38天能以此招爽喝0元7-11飲料，愛買超商飲品的你可不要錯過優惠啦！（編輯：張嘉哲）