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直接爽喝0元7-11飲料！網抖「限時結帳法」：38天後失效

▲7-11近日因應夏日即將到來，推出所謂「夏日大Bingo」的活動，任兩件飲品就能打折。（圖/NOWnews資料照）
▲7-11近日因應夏日即將到來，推出所謂「夏日大Bingo」的活動，任兩件飲品就能打折。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 15:05:32

7-11近日因應夏日即將到來，推出所謂「夏日大Bingo」的活動，先前是冰品活動，而緊接著則是「飲品」接棒，民眾可以使用7-11的APP或者用LINE加入7-11官方帳號都可以進行「優惠券抽獎」，最高可以抽到0元的飲品折扣，讓不少人天天上網試手氣。而就有網友分享其秘訣，指出要搭配活動，才有更高機會可以買到0元的飲品，引起熱議。

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一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品分享區」貼文指出「本來抽到49折已經非常高興了！結果到現場店員代抽幫我抽到0元，人生第一次啦！省了一張券又有免費飲料可以喝！PS：現在疫情都是代抽喔，不要盧店員說要自己抽，祝大家都中獎啦！」

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▲7-11夏日大賓果的活動由飲品接棒冰品，現在每天7-11 APP跟LINE官方帳號都能抽獎兩次，不少人每天都試手氣。（圖/7-11 APP）
而該貼文其中的細節在於，該名網友其實先前就透過7-11的APP或者用LINE加入7-11官方帳號進行抽獎，幸運抽到兩件飲品49折的優惠，原本要到超商結帳使用，但到現場其實是「可以再用機台抽一次」，因此0元的機會又更多，如果轉出來比49折還差的折扣，就能直接用券；但如果像該名網友幸運轉到0元，則可以保留49折優惠券，還能爽喝兩瓶飲料，實在是大黑皮！

貼文一出，網友紛紛回應「真的幸運欸....冰品我沒抽到飲品也抽不到辣！」、「崩潰，不要說0元，我連對折都沒抽過」、「我怎麼抽都是89折，手超賽的」、「沒錯啦！就是先抽完APP跟官方四次之後，再去超商抽一次啦！然後再做比較」、「我只有89折跟79折無言」、「永遠的89折跟79折路過＝＝」、「ccccc你一個0元的氣啦」。

而《NOWnews》記者日前也實際到LINE上抽取優惠券，結果抽到89折優惠，到超商購買任兩瓶罐裝飲料後，店員確實會直接啟動拉霸機（因配合疫情都是代抽），結果轉到79折，比原先要購買使用的89折券還要更低，於是就能使用79折優惠結帳，還能保有一張89折的優惠券。而「夏日大Bingo」的活動持續到8月23日，從今天算起還有38天能以此招爽喝0元7-11飲料，愛買超商飲品的你可不要錯過優惠啦！（編輯：張嘉哲）

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▲記者實測7-11官方LINE帳號抽獎，兩次都抽到兩件89折，手氣有點差。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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