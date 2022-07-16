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阿喜玩遊戲太拼！「疑走光畫面」瘋傳　網友：眼睛該看哪

▲阿喜有「宅男女神」封號，日前上節目《天才衝衝衝》時，因為穿著火辣引起網友熱議。（圖／阿喜林育品臉書）
▲阿喜有「宅男女神」封號，日前上節目《天才衝衝衝》時，因為穿著火辣引起網友熱議。（圖／阿喜林育品臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 16:20:05

電視節目《天才衝衝衝》經常製作許多搞笑又好玩的益智單元，邀集各方面類型的藝人一起來玩遊戲，屬於一檔週末闔家觀賞的綜藝節目。不過，先前藝人阿喜（林育品）上節目時，進行遊戲單元卻太拼命想要比好動作，結果疑似意外走光，讓節目後製下特地幫忙P上小草莓遮羞，引起網友熱議，

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阿喜日前上節目《天才衝衝衝》進行遊戲單元「拷貝我的演技」，由於該遊戲是會由三位來賓上場比動作，第一位演「誰」給第二位看；第二位演「誰」跟「在哪裡」給第三位看；而第三位則是演「誰」跟「在哪裡」以及「做什麼事」給猜題來賓看，輪流拷貝演技，是相當有趣的單元。

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▲藝人阿喜上節目《天才衝衝衝》時賣力演出，結果疑似走光，後製將其P上小草莓。（圖/天才衝衝衝臉書）
而阿喜則是被分配到第二棒的位子，不過只見她在演繹「Where」的時候，一下蹲下、一下跪著，可以說是相當的賣力，不過由於她的服裝是連身短裙，她一個彎腰，事業線就展露無遺，另外將雙腳張開時疑似走光，也讓製作單位立刻P上小草莓遮羞，超賣力想要演到讓隊友清楚謎底。

而照片也被小編截取後上傳到臉書專頁，不少網友看了紛紛直呼「哎唷！小編很懂欸」、「羨慕無尊欸」、「去土地公廟求發財金？」、「感覺是在演土地公廟欸？是嗎」、「阿喜身材真的超好又美欸」、「要動態的比較看得懂，這樣看感覺像土地公廟」、「阿喜真的很喜歡看她耶！人美心也美」、「眼睛都不知道要看哪了...」。（編輯：張嘉哲）

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