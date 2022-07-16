經典回憶殺！台灣「雜貨店始祖」馬路上現蹤：韓劇也播過
雜貨店商品應有既有，是台灣民眾購買家居物品的熱門選擇，隨著時代改變，雜貨店也改為連鎖經營且24小時營業，而近日有網友貼出一張「雜貨店始祖」現蹤路上的照片，瞬間引發眾多網友回憶，直呼「想不到現在還有這種百貨叫賣車」。
根據網友於《爆廢公社》貼出一張照片，並寫下「流動式的百貨敞篷車！1234567年級生的回憶」，只見有一台藍色小貨車，載滿了掃把、銀色工作梯、木椅、鐵盆等，將雜貨店內買得到的物品，全部濃縮進一台車內，並且穿梭巷弄廣播叫賣。
照片掀起網友回憶，「想不到現在還有這種百貨叫賣車」、「台語（台甲草蓆，大領小領隆宗嗚）」、「小北百貨前身」、「我小時候住眷村看到是，手拉雙輪板車在販賣商品的」、「小時候的回憶」。不少在地居民表示，「路竹跟岡山還有永安常常看到」、「鹽水這裡都還有」、「現在鄉下都還有」。
有喜愛韓劇的網友提到，「這不是韓劇嗎場景嗎？現實生活沒看過」、「藍調時光的車車」、「我們的藍調時光就有啊」。原來是剛播出完結不久的《我們的藍調時光》，其中李炳憲所飾演的角色，就是雜貨流動攤販，會開著小貨車在濟州島、離島販售，並且吃飯或睡覺都在小貨車上，從劇中畫面可看出，韓國與台灣的流動式貨車相似度高，但都已經漸漸式微，在都市地區越來越少見到了。（編輯：鍾怡婷）