食物脂肪不等於身體脂肪　熱量控制關鍵在這

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水餃餐盤
配菜1 彩椒炒肉片
配菜2 炒青江菜
配菜3煎櫛瓜
配菜4 炒高麗菜
主食 水餃
熱量875kcal 蛋白質37.1g 脂肪65.5g
豆魚蛋肉類27.4g 非豆魚蛋肉類9.7g
醣類41.8g 膳食纖維10.8g 淨醣量31.0g
非蔬菜醣量19.9g 蔬菜醣量21.9g
主食 水餃
材 料│ 冷凍豬肉水餃大顆3顆（含內餡約65公克）
配菜 1 彩椒炒肉片
材 料│ 豬肉片105公克、紅黃椒各45公克、蒜末3公克、太白粉1茶匙、油2茶匙
調味料│ 醬油9毫升、米酒5毫升
作 法│
1 醃豬肉片，以醬油、米酒、太白粉與蒜末一起抓醃 15 ∼ 20 分鐘。
2 川燙紅黃椒2分鐘後撈起備用。
3 熱鍋放油大火炒肉片30秒，倒入川燙好的蔬菜拌勻。
配菜 2 炒青江菜
材 料│ 青江菜200公克、蒜末4公克、紅辣椒2公克、油2茶匙
調味料│ 鹽適量
作 法│
1 青江菜洗淨切段備用。
2 倒入油、蒜末、辣椒及鹽巴炒香後，轉大火快炒青菜即可。
配菜 3 煎櫛瓜
材 料│ 綠櫛瓜100公克、油1茶匙
調味料│ 鹽適量、黑胡椒粒少許
作 法│
1 將櫛瓜切0.5公分左右備用。
2 熱油鍋，小火慢煎櫛瓜至微焦後翻面。
3 兩面都上色後，撒上鹽巴、黑胡椒粒即可。
配菜 4 炒高麗菜
材 料│ 高麗菜100公克、鮮香菇30公克、紅蘿蔔5公克、蒜末5公克、油1.5茶匙
調味料│ 鹽適量
作 法│
1 鮮香菇洗淨後切片，紅蘿蔔切絲。
2 煎鍋倒油，炒蒜末、香菇及紅蘿蔔絲，再加入高麗菜。
3 加鹽拌炒調味起鍋。
儘量每天三餐利用交替的 方式取得油脂攝取平衡， 避免餐餐油膩或是每餐無 油，廚房油品可以同時有 兩種以上輪換使用。
本文摘選自《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤》，采實文化出版，作者：游能俊醫師、周玉琴/食譜設計
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54431
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