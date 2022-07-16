COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

食物脂肪不等於身體脂肪　熱量控制關鍵在這

食物脂肪不等於身體脂肪　熱量控制關鍵在這
食物脂肪不等於身體脂肪　熱量控制關鍵在這

健康醫療網

2022-07-16 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】脂肪是巨量營養素之一，脂肪酸也是人類必需的營養素，1 公克脂肪 提供 9 大卡熱量，無油烹調會大量減少食用油，但無法從食物中獲得完整的脂肪酸，會造成營養失衡。飽和、單元不飽和、多元不飽和是油脂類的分法，除了烹調用油外，三類油脂也普遍同時存在於蛋白質食物中，例如蛋約含35% 的飽和、44%單元不飽和、21%多元不飽和脂肪，黃豆的脂肪有15% 是飽和，動物來源有較高比例的飽和脂肪酸，植物來源則是多數為不飽和脂肪酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
書中僅呈現油脂總量，並不刻意區分不同油脂佔比，主要平衡交替使用單元及多元不飽和脂肪酸為主的植物油。不吃蛋的素食者，油品就可平衡使用少量含飽和脂肪的植物油（椰子油、棕櫚油）。至於控制脂肪攝取量的需求，主要是針對體重調整。挑選油脂含量較低的食物，少用煎炸烹調，都能幫助熱量控制。熱量控制要同時注意來自堅果、種子的油脂，熱量當然來自餐桌上所有食物，包括醣類、蛋白質食物。烹調或是肉品選擇，儘量每天三餐利用交替的方式取得平衡，避免餐餐油膩或是每餐無油，廚房油品可以同時有兩種以上輪換使用。在「水餃餐盤」的食譜中為例，總油脂有65.5 公克，有590大卡，佔了總熱量的三分之二，如果將所有蔬菜和肉片一起用2茶匙油炒，烹調油就會減少22.5公克，熱量就降低了200大卡。 

水餃餐盤

配菜1 彩椒炒肉片

配菜2 炒青江菜

配菜3煎櫛瓜

配菜4 炒高麗菜

主食 水餃

熱量875kcal  蛋白質37.1g  脂肪65.5g 

豆魚蛋肉類27.4g   非豆魚蛋肉類9.7g  

醣類41.8g  膳食纖維10.8g  淨醣量31.0g

非蔬菜醣量19.9g  蔬菜醣量21.9g

主食 水餃 

材 料│ 冷凍豬肉水餃大顆3顆（含內餡約65公克） 

配菜 1 彩椒炒肉片 

材 料│ 豬肉片105公克、紅黃椒各45公克、蒜末3公克、太白粉1茶匙、油2茶匙 

調味料│ 醬油9毫升、米酒5毫升 

作 法│ 

1 醃豬肉片，以醬油、米酒、太白粉與蒜末一起抓醃 15 ∼ 20 分鐘。 

2 川燙紅黃椒2分鐘後撈起備用。 

3 熱鍋放油大火炒肉片30秒，倒入川燙好的蔬菜拌勻。 

配菜 2 炒青江菜

材 料│ 青江菜200公克、蒜末4公克、紅辣椒2公克、油2茶匙 

調味料│ 鹽適量 

作 法│

1 青江菜洗淨切段備用。

2 倒入油、蒜末、辣椒及鹽巴炒香後，轉大火快炒青菜即可。

配菜 3 煎櫛瓜

材 料│ 綠櫛瓜100公克、油1茶匙

調味料│ 鹽適量、黑胡椒粒少許

作 法│ 

1 將櫛瓜切0.5公分左右備用。

2 熱油鍋，小火慢煎櫛瓜至微焦後翻面。

3 兩面都上色後，撒上鹽巴、黑胡椒粒即可。

配菜 4 炒高麗菜 

材 料│ 高麗菜100公克、鮮香菇30公克、紅蘿蔔5公克、蒜末5公克、油1.5茶匙

調味料│ 鹽適量

作 法│

1 鮮香菇洗淨後切片，紅蘿蔔切絲。

2 煎鍋倒油，炒蒜末、香菇及紅蘿蔔絲，再加入高麗菜。

3 加鹽拌炒調味起鍋。

儘量每天三餐利用交替的 方式取得油脂攝取平衡， 避免餐餐油膩或是每餐無 油，廚房油品可以同時有 兩種以上輪換使用。

本文摘選自《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤》，采實文化出版，作者：游能俊醫師、周玉琴/食譜設計



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54431

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

香港專家：放寬限制增加自然感染　達到混合免疫

瓜地馬拉與臺大醫院共執醫療計畫　致贈畫作展國際友好

疫情反覆　中國首款國產口服藥申請上市獲受理

台2.6萬名孩童接受早療！　撕掉標籤把握孩子成長黃金期

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀