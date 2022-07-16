機車長出一堆「黃金蛋」！網愣：發財了嗎 真面目被抖出
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車，不過近日一名網友卻在準備牽車時發現，他的機車車殼上突然長出20幾顆小小的「黃金蛋」，模樣相當奇特，連忙拍照PO網求解，貼文引起討論。
這位網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，他的白色機車殼上，竟然黏著將近30顆的黃精色球體，且排列整齊的聚集在特定區域，眼前景象讓原PO驚呼「有人知道這是啥玩意嗎？長在我機車車殼上，感覺像啥蟲蛋，軟軟的，還亮晶晶的」。
貼文一出，有些好奇的網友們也開始猜測，「黃金蛋！你要發財了嗎」、「黃金啊！快撿」、「難道是金蟲嗎」、「雞皮疙瘩都起來了」、「密集恐懼症無法接受耶」、「放大看還以為是荔枝籽」、「怎麼上去的啊，太酷了吧」；不過也有內行網友認出這些球體，並說出解答「瘤緣椿象的卵」、「一種叫瘤緣椿象的動物，產下來的卵」、「椿象的卵啦，你有停在樹下嗎？」
據悉，瘤緣椿象是在菜園裡常見的動物之一，成蟲體長約11～13mm ，體色呈現黑褐色，體背佈滿瘤狀突起，蟲卵通常油油亮亮的，乍看之下非常像小小的魚肝油；而值得注意的是，瘤緣椿象會大量吸食植物和果實的汁液，長期下來可能影響作物成長。（編輯：張志浩）