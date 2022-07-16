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新鮮人超常忘記！她列職場「5大常識」：做不到可先離職

▲適逢畢業季剛過，許多人也剛踏入職場，一名網友近日列出5個新鮮人該牢記的職場常識，貼文得到許多認同。（示意圖／取自pixabay）
▲適逢畢業季剛過，許多人也剛踏入職場，一名網友近日列出5個新鮮人該牢記的職場常識，貼文得到許多認同。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 17:44:59

新員工歷經面試等流程進入公司只是挑戰的開始，後續如何把握機會發揮所長，才是能否升遷、加薪的關鍵，若是表現不如預期遭公司資遣，恐怕還會影響後續職涯，適逢畢業季剛過，許多人也剛踏入職場，一名網友近日列出5個新鮮人該牢記的職場常識，貼文得到許多認同。

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原PO在Dcard發文表示，職場中「細心與謹慎」帶來「專業與信任」，若一開始就常被抓到不細心的地方，不僅很難被信任，甚至會常常被盯，壓力會超級大，若又不幸遇到脾氣不好的同事、主管，新人一定會被放大檢視，尤其原PO的公司近日就有新鮮人入職，感受更加深刻，因此決定給畢業生5個小提醒。

第一「信件」，寄信一定要寄對人、CC對人、附件要記得送出前再檢查一次、主旨與內文不要有錯字、結尾要記得；第二「定時收信」，mail是職場的正式溝通工具，信件一定都要打開看，確認是否和自己有關聯；第三「數字」，任何時候遇到數字，一定要再確認日期、金額、數量、參加人數...等，因為數字最容易被發現bug的地方。

▲「長期久坐」是許多上班族會碰到的問題，對此，營養師高敏敏就分享「簡單小動作」，能降低久坐不動的威脅。（示意圖／取自unsplash）
▲無論是自行處理事物，或和同事合作，多一份細心與謹慎，就能讓自己在職場發展更加順利。（示意圖／取自unsplash）
第四「任務再確認」，在接到任務的時候，一定要確定時間、地點、要做的事情，例如收到一份報告的製作，要確認交件時間，詢問老闆期待的報告架構、檔案與格式，最好的方式可以請老闆或同事給範本，最怕是遇到交了報告，老闆要三番兩次的調整，且這些是已經跟提醒過的；第五「與同事的合作」，記得預留給同事作業的時間，表訂如果是7天前，盡量多給個1~2天，如果無法，也一定不要拖。

貼文一出，獲得許多網友認同，紛紛回應「很多都是常識，卻也是現在很多年輕人都沒有的」、「推這篇，學校都沒教怎麼寫信，出社會寫信卻是基本禮貌」、「真的是出社會的精華，做不到可以離職了」、「細心真的是工作上非常重要的特質之一」、「粗心影響到大家真的是一件很煩人的事」、「公司前陣子來了一個40歲，工作過的媽媽，但以上這些她也都不會做呢，不限定剛畢業的，年紀大也有這種雷」。（編輯：張志浩）

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